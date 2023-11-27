https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912187865.html

Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области

Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области - РИА Новости, 27.11.2023

Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области

На подмосковном портале госуслуг оптимизировали услугу по реабилитации жителей с инвалидностью, в онлайн-форму внедрили сервис предпроверки ранее поданного... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:07

2023-11-27T17:07

2023-11-27T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40569/14/405691489_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_7649b0df809cfca4953b313abcbf6f97.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг оптимизировали услугу по реабилитации жителей с инвалидностью, в онлайн-форму внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "Мы регулярно проводим работу по переводу услуг в электронный вид и их улучшению: внедряем умные сервисы, экспертные системы, сокращаем число документов и шагов при заполнении заявления. Благодаря новшествам в предоставлении услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократится число отказов", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, которую цитирует пресс-служба. Она добавила, что это стало возможным благодаря сервису предпроверки ранее поданного заявления, который блокирует попытки создания повторных заявок, если решение по предыдущим еще не принято. Технические средства реабилитации (ТСР) – это средства, которые облегчают жизнедеятельность людей с инвалидностью: медицинская кровать, очки для коррекции зрения, глюкометр с речевым выходом и другое. Выплату назначают при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации. Размер выплаты устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства. Услуга "Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)" размещена на региональном портале в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь". Чтобы заполнить заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, внести в форму необходимые сведения, приложить банковские реквизиты для перечисления средств. Деньги направят по указанным реквизитам.

https://ria.ru/20231124/rentgen-apparaty-1911636038.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)