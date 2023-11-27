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Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:07 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912187865.html
Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области
Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области - РИА Новости, 27.11.2023
Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области
На подмосковном портале госуслуг оптимизировали услугу по реабилитации жителей с инвалидностью, в онлайн-форму внедрили сервис предпроверки ранее поданного... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T17:07
2023-11-27T17:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг оптимизировали услугу по реабилитации жителей с инвалидностью, в онлайн-форму внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "Мы регулярно проводим работу по переводу услуг в электронный вид и их улучшению: внедряем умные сервисы, экспертные системы, сокращаем число документов и шагов при заполнении заявления. Благодаря новшествам в предоставлении услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократится число отказов", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, которую цитирует пресс-служба. Она добавила, что это стало возможным благодаря сервису предпроверки ранее поданного заявления, который блокирует попытки создания повторных заявок, если решение по предыдущим еще не принято. Технические средства реабилитации (ТСР) – это средства, которые облегчают жизнедеятельность людей с инвалидностью: медицинская кровать, очки для коррекции зрения, глюкометр с речевым выходом и другое. Выплату назначают при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации. Размер выплаты устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства. Услуга "Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)" размещена на региональном портале в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь". Чтобы заполнить заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, внести в форму необходимые сведения, приложить банковские реквизиты для перечисления средств. Деньги направят по указанным реквизитам.
https://ria.ru/20231124/rentgen-apparaty-1911636038.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Услугу по реабилитации инвалидов обновили в Московской области

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг оптимизировали услугу по реабилитации жителей с инвалидностью, в онлайн-форму внедрили сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"Мы регулярно проводим работу по переводу услуг в электронный вид и их улучшению: внедряем умные сервисы, экспертные системы, сокращаем число документов и шагов при заполнении заявления. Благодаря новшествам в предоставлении услуги по оформлению выплаты на приобретение технических средств реабилитации сократится число отказов", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, которую цитирует пресс-служба.
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Она добавила, что это стало возможным благодаря сервису предпроверки ранее поданного заявления, который блокирует попытки создания повторных заявок, если решение по предыдущим еще не принято.
Технические средства реабилитации (ТСР) – это средства, которые облегчают жизнедеятельность людей с инвалидностью: медицинская кровать, очки для коррекции зрения, глюкометр с речевым выходом и другое. Выплату назначают при наличии рекомендации в индивидуальной программе реабилитации. Размер выплаты устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства.
Услуга "Выплата на приобретение технических средств реабилитации (изделий)" размещена на региональном портале в разделе "Соцподдержка" – "Соцпомощь". Чтобы заполнить заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, внести в форму необходимые сведения, приложить банковские реквизиты для перечисления средств. Деньги направят по указанным реквизитам.
 
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