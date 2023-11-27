Рейтинг@Mail.ru
Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:46 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912086530.html
Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию
Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию - РИА Новости, 27.11.2023
Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию
Более 31,5 миллиона рублей выплатили подмосковным инвалидам на покупку средств для реабилитации, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:46
2023-11-27T12:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 31,5 миллиона рублей выплатили подмосковным инвалидам на покупку средств для реабилитации, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития. "Выплатой воспользовались более двух тысяч человек. Отмечу, что данная услуга проактивна. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на обработку данных. Далее деньги поступят на счет заявителя", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве напомнили, что выплата предоставляется для приобретения изделий таких, как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и так далее. Стоимость изделий составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей. "Важно, чтобы в индивидуальной программе реабилитации были прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, а также, чтобы в заключении от бюро медико-социальной экспертизы были рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231127/zhile-1912085935.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 31,5 миллиона рублей выплатили подмосковным инвалидам на покупку средств для реабилитации, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
"Выплатой воспользовались более двух тысяч человек. Отмечу, что данная услуга проактивна. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на обработку данных. Далее деньги поступят на счет заявителя", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
В Подмосковье выдали 320 жилищных сертификатов детям-сиротам в 2023 году
Вчера, 12:45
В ведомстве напомнили, что выплата предоставляется для приобретения изделий таких, как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и так далее. Стоимость изделий составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей.
"Важно, чтобы в индивидуальной программе реабилитации были прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, а также, чтобы в заключении от бюро медико-социальной экспертизы были рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала