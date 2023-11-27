https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912086530.html

Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию

Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию - РИА Новости, 27.11.2023

Свыше 31 миллиона рублей выплатили инвалидам Подмосковья на реабилитацию

Более 31,5 миллиона рублей выплатили подмосковным инвалидам на покупку средств для реабилитации, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:46

2023-11-27T12:46

2023-11-27T12:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 31,5 миллиона рублей выплатили подмосковным инвалидам на покупку средств для реабилитации, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития. "Выплатой воспользовались более двух тысяч человек. Отмечу, что данная услуга проактивна. Инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется предзаполненное заявление, где нужно проверить свои данные и дать согласие на обработку данных. Далее деньги поступят на счет заявителя", - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве напомнили, что выплата предоставляется для приобретения изделий таких, как медицинская кровать, электрический подъемник для ванной, сиденье, ступенька, стул для ванны и так далее. Стоимость изделий составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей. "Важно, чтобы в индивидуальной программе реабилитации были прописаны технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень, а также, чтобы в заключении от бюро медико-социальной экспертизы были рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231127/zhile-1912085935.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева