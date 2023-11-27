https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии

В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии

Масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире "России 24". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:02

2023-11-27T10:02

2023-11-27T11:48

республика крым

происшествия

олег крючков

керчь

судак

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире "России 24"."Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие", — сказал собеседник телеканала.Советник Сергея Аксенова также сообщил об одном погибшем после удара стихии."Есть погибший, предварительно, это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", — отметил Крючков.Как, в свою очередь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в местном аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 морских животных. Кроме того, из-за шторма в городе получили травмы три человека.По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка.Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html

республика крым

керчь

судак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, олег крючков, керчь, судак, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии