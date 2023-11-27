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В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии - РИА Новости, 27.11.2023
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10:02 27.11.2023 (обновлено: 11:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии
В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии
Масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире "России 24". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:02
2023-11-27T11:48
республика крым
происшествия
олег крючков
керчь
судак
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире "России 24"."Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие", — сказал собеседник телеканала.Советник Сергея Аксенова также сообщил об одном погибшем после удара стихии."Есть погибший, предварительно, это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", — отметил Крючков.Как, в свою очередь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в местном аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 морских животных. Кроме того, из-за шторма в городе получили травмы три человека.По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка.Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.
https://ria.ru/20231127/kuban-1912021015.html
республика крым
керчь
судак
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республика крым, происшествия, олег крючков, керчь, судак, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), сильный шторм на черноморском побережье россии
Республика Крым, Происшествия, Олег Крючков, Керчь, Судак, Севастополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик), Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму заявили о небывалом масштабе разрушений после удара стихии

Власти Крыма: масштабы разрушений из-за непогоды очень большие

© РаZVожаев/TelegramПоследствия шторма в Симферополе, Крым
Последствия шторма в Симферополе, Крым
© РаZVожаев/Telegram
Последствия шторма в Симферополе, Крым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Масштабы разрушений в Крыму из-за непогоды очень большие, заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире "России 24".
«
"Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие", — сказал собеседник телеканала.
Советник Сергея Аксенова также сообщил об одном погибшем после удара стихии.
"Есть погибший, предварительно, это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", — отметил Крючков.
Как, в свою очередь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в местном аквариуме-музее затопило зал, погибли более 500 морских животных. Кроме того, из-за шторма в городе получили травмы три человека.
По данным Минздрава, в Евпатории пострадали семь человек, двоих из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. Из города и Сакского района эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка.
Всего в Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Часть местных сел обесточена, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Республике Крым — для всех.

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Республика КрымПроисшествияОлег КрючковКерчьСудакСевастопольМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)Сильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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