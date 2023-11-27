Рейтинг@Mail.ru
ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/rasshirenie-1912006356.html
ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине
ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.11.2023
ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине
Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:51
2023-11-27T02:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154007/64/1540076435_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8a55c3eb872c04d7791bf118a14b889d.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.Он предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии."Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитируют слова военного журналисты.Еще пять областейРоссия может освободить еще пять областей на Украине в результате специальной военной операции, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Речь идет о продлении специальной военной операции до 2025 года, о наращивании российских вооруженных сил, чтобы у них было достаточно ресурсов для выполнения задачи по освобождению еще пяти областей. Теперь мы начинаем видеть конечную цель. Эта финальная стадия звучит так: "Если вы хотите продолжать этот конфликт, то и мы его продолжим, и когда он закончится, то еще пять областей уже не будут частью Украины"", — указал эксперт.По его словам, у украинского руководства еще осталось время завершить конфликт дипломатией до того, как границы изменятся, и будет назначено другое правительство.Никаких паузКомандование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, сообщило ранее немецкое издание Welt в своем YouTube-канале."Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ. — Прим. ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. &lt;…&gt; В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — отметили в репортаже.Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем, безусловно, недовольно население страны, говорится в материале.
https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html
https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154007/64/1540076435_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_74e1aea09f4f7405102ae49d5143484b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине

ABC News: Украина опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны

© Фото : Генеральный штаб ВСУУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Генеральный штаб ВСУ
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Он предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии.
«
"Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитируют слова военного журналисты.

Еще пять областей

Россия может освободить еще пять областей на Украине в результате специальной военной операции, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Речь идет о продлении специальной военной операции до 2025 года, о наращивании российских вооруженных сил, чтобы у них было достаточно ресурсов для выполнения задачи по освобождению еще пяти областей. Теперь мы начинаем видеть конечную цель. Эта финальная стадия звучит так: "Если вы хотите продолжать этот конфликт, то и мы его продолжим, и когда он закончится, то еще пять областей уже не будут частью Украины"", — указал эксперт.
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Как использовать? СМИ пришли в ужас после провала "волшебного оружия" ВСУ
Вчера, 11:57
По его словам, у украинского руководства еще осталось время завершить конфликт дипломатией до того, как границы изменятся, и будет назначено другое правительство.

Никаких пауз

Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, сообщило ранее немецкое издание Welt в своем YouTube-канале.
«
"Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ. — Прим. ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. <…> В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — отметили в репортаже.
Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем, безусловно, недовольно население страны, говорится в материале.
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине
25 ноября, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала