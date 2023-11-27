https://ria.ru/20231127/rasshirenie-1912006356.html

ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине

ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.11.2023

ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине

Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T02:51

2023-11-27T02:51

2023-11-27T02:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.Он предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии."Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитируют слова военного журналисты.Еще пять областейРоссия может освободить еще пять областей на Украине в результате специальной военной операции, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Речь идет о продлении специальной военной операции до 2025 года, о наращивании российских вооруженных сил, чтобы у них было достаточно ресурсов для выполнения задачи по освобождению еще пяти областей. Теперь мы начинаем видеть конечную цель. Эта финальная стадия звучит так: "Если вы хотите продолжать этот конфликт, то и мы его продолжим, и когда он закончится, то еще пять областей уже не будут частью Украины"", — указал эксперт.По его словам, у украинского руководства еще осталось время завершить конфликт дипломатией до того, как границы изменятся, и будет назначено другое правительство.Никаких паузКомандование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, сообщило ранее немецкое издание Welt в своем YouTube-канале."Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ. — Прим. ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. <…> В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — отметили в репортаже.Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем, безусловно, недовольно население страны, говорится в материале.

https://ria.ru/20231126/tanki-1911916762.html

https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины