ABC News: ВСУ опасаются расширения конфликта на Украине
ABC News: Украина опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны, сообщает ABC News со ссылкой на слова украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Он предупредил, что конфликт расширится, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии.
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"Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска", — цитируют слова военного журналисты.
Еще пять областей
Россия может освободить еще пять областей на Украине в результате специальной военной операции, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Речь идет о продлении специальной военной операции до 2025 года, о наращивании российских вооруженных сил, чтобы у них было достаточно ресурсов для выполнения задачи по освобождению еще пяти областей. Теперь мы начинаем видеть конечную цель. Эта финальная стадия звучит так: "Если вы хотите продолжать этот конфликт, то и мы его продолжим, и когда он закончится, то еще пять областей уже не будут частью Украины"", — указал эксперт.
По его словам, у украинского руководства еще осталось время завершить конфликт дипломатией до того, как границы изменятся, и будет назначено другое правительство.
Никаких пауз
Командование ВСУ не дает солдатам никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление военным отпуска означает новую волну мобилизации, сообщило ранее немецкое издание Welt в своем YouTube-канале.
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"Этим мужчинам и женщинам (солдаты ВСУ. — Прим. ред.), сидящим в холодных окопах в грязи, не давали никаких пауз уже несколько месяцев. Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. <…> В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские", — отметили в репортаже.
Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем, безусловно, недовольно население страны, говорится в материале.