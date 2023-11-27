https://ria.ru/20231127/rakety-1912131624.html

В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане

В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане - РИА Новости, 27.11.2023

В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане

Кремль тщательно отслеживает планы США разместить ракеты в Тихом океане для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня, такие действия Москва не одобряет... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:30

2023-11-27T14:30

2023-11-27T14:40

сша

тихий океан

в мире

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Кремль тщательно отслеживает планы США разместить ракеты в Тихом океане для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня, такие действия Москва не одобряет и считает неверными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Попытки сдерживания кого бы то ни было в целом - это то, что мы не одобряем, и то, что считаем абсолютно неверным, неправильным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах США развернуть в Тихом океане ракеты средней дальности для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня.Он подчеркнул, что для России важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали ее интересам безопасности, поэтому подобные планы тщательно отслеживаются.

https://ria.ru/20231119/raketa-1910438282.html

сша

тихий океан

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сша, тихий океан, в мире