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В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане - РИА Новости, 27.11.2023
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14:30 27.11.2023 (обновлено: 14:40 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/rakety-1912131624.html
В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане
В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане - РИА Новости, 27.11.2023
В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане
Кремль тщательно отслеживает планы США разместить ракеты в Тихом океане для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня, такие действия Москва не одобряет... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:30
2023-11-27T14:40
сша
тихий океан
в мире
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Кремль тщательно отслеживает планы США разместить ракеты в Тихом океане для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня, такие действия Москва не одобряет и считает неверными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Попытки сдерживания кого бы то ни было в целом - это то, что мы не одобряем, и то, что считаем абсолютно неверным, неправильным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах США развернуть в Тихом океане ракеты средней дальности для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня.Он подчеркнул, что для России важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали ее интересам безопасности, поэтому подобные планы тщательно отслеживаются.
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сша, тихий океан, в мире
США, Тихий океан, В мире
В Кремле прокомментировали планы США разместить ракеты в Тихом океане

Песков: Россия не одобряет планы США разместить ракеты в Тихом океане

© Flickr / U.S. Navy photo/Joshua MurrayРакетный крейсер
Ракетный крейсер - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Flickr / U.S. Navy photo/Joshua Murray
Ракетный крейсер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Кремль тщательно отслеживает планы США разместить ракеты в Тихом океане для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня, такие действия Москва не одобряет и считает неверными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Попытки сдерживания кого бы то ни было в целом - это то, что мы не одобряем, и то, что считаем абсолютно неверным, неправильным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о планах США развернуть в Тихом океане ракеты средней дальности для возможного сдерживания Китая в отношении Тайваня.
Он подчеркнул, что для России важно, чтобы не происходило каких-то действий, которые бы угрожали ее интересам безопасности, поэтому подобные планы тщательно отслеживаются.
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