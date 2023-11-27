https://ria.ru/20231127/rabota-1912186976.html

Ярмарку вакансий в подмосковной ОЭЗ посетили почти 400 соискателей

Ярмарку вакансий в подмосковной ОЭЗ посетили почти 400 соискателей - РИА Новости, 27.11.2023

Ярмарку вакансий в подмосковной ОЭЗ посетили почти 400 соискателей

Порядка 400 соискателей посетили ярмарку вакансий в особой экономической зоне "Дубна", организованную управляющей компанией, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T17:04

2023-11-27T17:04

2023-11-27T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дубна

работа

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Порядка 400 соискателей посетили ярмарку вакансий в особой экономической зоне "Дубна", организованную управляющей компанией, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Вакансии на мероприятии представили 30 работодателей, среди которых международный научный центр Объединенный институт ядерных исследований. Также вакансии представили предприятия, реализующие проекты федерального значения: группа компаний "ПРОМТЕХ", "Ядро Фаб Дубна", НПК "Дедал", "ЭНКОР", ГосМКБ "Радуга", "Кронштадт", "ДМЗ им. Н.П. Федорова", завод "Тензор" и другие. Всего они предложили соискателям более 350 вакансий. Эта ярмарка стала самой масштабной и по числу работодателей, и по количеству соискателей. Ее главным отличием от предыдущих стало то, что свои вакансии на ней представили не только высокотехнологичные компании резидентов ОЭЗ, предприятия научно-производственного комплекса подмосковного наукограда, но и партнеры особой экономической зоны. Так, впервые здесь были представлены Сбербанк России, МФЦ и прокуратура Дубны, а также Россельхозбанк и Промсвязьбанк, с которыми управляющая компания ОЭЗ активно сотрудничает. По итогам девяти месяцев 2023 года резидентами ОЭЗ "Дубна" создано почти 1,4 тысячи новых рабочих мест, что в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года.

https://ria.ru/20231127/forum-1912182167.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дубна, работа