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В АТОР предложили сократить список данных для "Электронной путевки" - РИА Новости, 27.11.2023
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Туризм
 
13:22 27.11.2023 (обновлено: 15:16 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/putevka-1912100592.html
В АТОР предложили сократить список данных для "Электронной путевки"
В АТОР предложили сократить список данных для "Электронной путевки" - РИА Новости, 27.11.2023
В АТОР предложили сократить список данных для "Электронной путевки"
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова письмо с пакетом предложений, в том числе... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T13:22
2023-11-27T15:16
новости - туризм
россия
максим решетников
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
туризм
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова письмо с пакетом предложений, в том числе предлагается сократить количество обязательных полей в информационной системе "Электронная путевка", говорится в сообщении АТОР. Закон об "электронной путевке" заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. С наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Для бизнеса в сфере выездного туризма начало ответственности наступило 15 ноября текущего года. Тогда как для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября следующего года. В письме за подписью исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе ассоциация туроператоров предлагает, в частности, чтобы туроператор в обязательном порядке передавал в систему "Электронная путевка" только сведения, которые имеют прямое отношение к исполнению договора: "К примеру, для бронирования туроператором перевозки на пассажира многим перевозчиками достаточно фамилии, имени пассажира и даты рождения с последующим предоставлением данных загранпаспорта, который может еще только оформляться пассажиром". Остальные сведения о туристе и заказчике (например, номер внутреннего паспорта, e-mail или телефон и прочее), считают в АТОР, должны предоставляться туроператором только факультативно и только при их наличии и своевременном получении от турагента. "Предлагается разграничение ответственности между туроператором и турагентом при заполнении полей в системе, устранение избыточных полей и урегулирование вопроса с ценой (в договоре с туристом - ред.), указываемой в "Электронной путевке", - добавили в ассоциации. В целом АТОР констатирует, что, несмотря на большую проделанную совместную работу турбизнеса и Минэкономразвития функционирование системы у крупных туроператоров выявился ряд важных проблем, которые преимущественно продиктованы не техническим несовершенством, а пробелами в нормативном регулировании. В связи с этим АТОР и предложил ряд изменений в нормативно-правовой базе, которые позволят упростить пользование системой электронных путевок для всех участников рынка, при этом без ущерба для целей единой информационной системы электронных путевок.
https://ria.ru/20231117/turoperatory-1910062866.html
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новости - туризм, россия, максим решетников, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Новости - Туризм, Россия, Максим Решетников, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество, Туризм
В АТОР предложили сократить список данных для "Электронной путевки"

В АТОР предложили сократить список обязательных данных для "Электронной путевки"

© iStock.com / nathaphatМужчина оформляет путевку онлайн
Мужчина оформляет путевку онлайн - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© iStock.com / nathaphat
Мужчина оформляет путевку онлайн . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя министра экономического развития РФ Максима Решетникова письмо с пакетом предложений, в том числе предлагается сократить количество обязательных полей в информационной системе "Электронная путевка", говорится в сообщении АТОР.
Закон об "электронной путевке" заработал в России 1 сентября 2022 года, при этом на первом этапе туроператоры начали передавать данные в единую систему в добровольном порядке. С наступлением срока начала обязательной передачи данных за отказ от этого турбизнес будут привлекать к ответственности. Для бизнеса в сфере выездного туризма начало ответственности наступило 15 ноября текущего года. Тогда как для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма этот срок должен начаться с 1 сентября следующего года.
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В письме за подписью исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе ассоциация туроператоров предлагает, в частности, чтобы туроператор в обязательном порядке передавал в систему "Электронная путевка" только сведения, которые имеют прямое отношение к исполнению договора: "К примеру, для бронирования туроператором перевозки на пассажира многим перевозчиками достаточно фамилии, имени пассажира и даты рождения с последующим предоставлением данных загранпаспорта, который может еще только оформляться пассажиром".
Остальные сведения о туристе и заказчике (например, номер внутреннего паспорта, e-mail или телефон и прочее), считают в АТОР, должны предоставляться туроператором только факультативно и только при их наличии и своевременном получении от турагента. "Предлагается разграничение ответственности между туроператором и турагентом при заполнении полей в системе, устранение избыточных полей и урегулирование вопроса с ценой (в договоре с туристом - ред.), указываемой в "Электронной путевке", - добавили в ассоциации.
В целом АТОР констатирует, что, несмотря на большую проделанную совместную работу турбизнеса и Минэкономразвития функционирование системы у крупных туроператоров выявился ряд важных проблем, которые преимущественно продиктованы не техническим несовершенством, а пробелами в нормативном регулировании.
В связи с этим АТОР и предложил ряд изменений в нормативно-правовой базе, которые позволят упростить пользование системой электронных путевок для всех участников рынка, при этом без ущерба для целей единой информационной системы электронных путевок.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМаксим РешетниковМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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