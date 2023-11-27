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В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже - РИА Новости, 27.11.2023
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08:39 27.11.2023 (обновлено: 09:12 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/pozhar-1912021151.html
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже - РИА Новости, 27.11.2023
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже
Крупный пожар в арочном гараже на площади 300 квадратных метров тушат в городе Якутске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:39
2023-11-27T09:12
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в арочном гараже на площади 300 квадратных метров тушат в городе Якутске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в Якутске на улице Очиченко загорелся мебельный цех. "В городе Якутске на улице Очиченко произошел пожар в арочном гараже. Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. На данный момент на тушении работают свыше 50 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Пожар локализован. Ранг пожара понижен до второго. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231125/trup-1911868856.html
якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже

В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже, огонь охватил 300 "квадратов"

Пожар в арочном гараже в городе Якутске на улице Очиченко
Пожар в арочном гараже в городе Якутске на улице Очиченко
Пожар в арочном гараже в городе Якутске на улице Очиченко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в арочном гараже на площади 300 квадратных метров тушат в городе Якутске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что в Якутске на улице Очиченко загорелся мебельный цех.
"В городе Якутске на улице Очиченко произошел пожар в арочном гараже. Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. На данный момент на тушении работают свыше 50 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Пожар локализован. Ранг пожара понижен до второго. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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