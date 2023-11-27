https://ria.ru/20231127/pozhar-1912021151.html
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже - РИА Новости, 27.11.2023
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже
Крупный пожар в арочном гараже на площади 300 квадратных метров тушат в городе Якутске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T08:39
2023-11-27T08:39
2023-11-27T09:12
происшествия
якутск
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912024259_0:94:1002:658_1920x0_80_0_0_e373f1a2985a28eea0d3578f375bbecb.jpg
ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в арочном гараже на площади 300 квадратных метров тушат в городе Якутске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в Якутске на улице Очиченко загорелся мебельный цех. "В городе Якутске на улице Очиченко произошел пожар в арочном гараже. Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. На данный момент на тушении работают свыше 50 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Пожар локализован. Ранг пожара понижен до второго. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231125/trup-1911868856.html
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912024259_1:0:1002:751_1920x0_80_0_0_4bbcc8856e8b7a9510d46e250b887250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже
В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже, огонь охватил 300 "квадратов"