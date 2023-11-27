https://ria.ru/20231127/pozhar-1912021151.html

В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже

В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже - РИА Новости, 27.11.2023

В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже

Крупный пожар в арочном гараже на площади 300 квадратных метров тушат в городе Якутске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T08:39

2023-11-27T08:39

2023-11-27T09:12

происшествия

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в арочном гараже на площади 300 квадратных метров тушат в городе Якутске, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в Якутске на улице Очиченко загорелся мебельный цех. "В городе Якутске на улице Очиченко произошел пожар в арочном гараже. Огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара. На данный момент на тушении работают свыше 50 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Пожар локализован. Ранг пожара понижен до второго. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20231125/trup-1911868856.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, якутск, республика саха (якутия)