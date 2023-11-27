https://ria.ru/20231127/pokushenie-1912183054.html

Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя

Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя - РИА Новости, 27.11.2023

Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что на его заместителя совершили покушение. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:51

2023-11-27T16:51

2023-11-27T17:12

специальная военная операция на украине

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происшествия

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что на его заместителя совершили покушение."На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает", — подчеркнул собеседник агентства.По данным администрации региона, речь идет об Александре Слисаренко.Сейчас сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства покушения.В октябре под удар украинского беспилотника попал автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области. Один из них получил легкое ранение. Кроме того, в машине находились волонтеры Центра помощи "Единой России", они не пострадали.

https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьковская область, происшествия, россия, украина