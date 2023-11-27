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Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 27.11.2023 (обновлено: 17:12 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/pokushenie-1912183054.html
Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя
Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя - РИА Новости, 27.11.2023
Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что на его заместителя совершили покушение. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:51
2023-11-27T17:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что на его заместителя совершили покушение.&quot;На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает&quot;, — подчеркнул собеседник агентства.По данным администрации региона, речь идет об Александре Слисаренко.Сейчас сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства покушения.В октябре под удар украинского беспилотника попал автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области. Один из них получил легкое ранение. Кроме того, в машине находились волонтеры Центра помощи "Единой России", они не пострадали.
https://ria.ru/20231116/sud-1909879935.html
харьковская область
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харьковская область, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Происшествия, Россия, Украина
Глава Харьковской области сообщил о покушении на своего заместителя

Ганчев сообщил, что на его заместителя совершили покушение

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета и полиции
Сотрудники Следственного комитета и полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники Следственного комитета и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что на его заместителя совершили покушение.
«

"На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает", — подчеркнул собеседник агентства.

По данным администрации региона, речь идет об Александре Слисаренко.
Сейчас сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства покушения.
В октябре под удар украинского беспилотника попал автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области. Один из них получил легкое ранение. Кроме того, в машине находились волонтеры Центра помощи "Единой России", они не пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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