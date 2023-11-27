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В Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней
В Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней - РИА Новости, 27.11.2023
В Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней
Двое мужчин, обвиняемых в похищении 16-летней девушки из Орловской области, арестованы до 21 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T19:48
2023-11-27T19:48
2023-11-27T19:48
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Двое мужчин, обвиняемых в похищении 16-летней девушки из Орловской области, арестованы до 21 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. Ранее в Ростовской области задержали похитителей 16-летней девушки из Орловской области, которую увезли из региона, насильно поместив в автомобиль, по факту похищения возбудили дело, девушку отправили к родителям. Следствие ходатайствовало поместить обвиняемых под стражу. "Следователями после задержания в кратчайшие сроки в отношении задержанных проведен комплекс следственных и процессуальных действий, назначены судебные экспертизы, также допрошена потерпевшая, свидетели происшедшего, что позволило предъявить мужчинам обвинение в похищении", – рассказали в пресс-службе. В СУСК отметили, что, рассмотрев ходатайства следователя, суд вынес однозначные решения об их удовлетворении. "Таким образом, обвиняемые пробудут под стражей до 21 января 2024 года", – добавили в пресс-службе.
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происшествия, орловская область, россия, ростовская область
Происшествия, Орловская область, Россия, Ростовская область
В Орловской области арестовали обвиняемых в похищении несовершеннолетней
Двух мужчин, обвиняемых в похищении 16-летней девушки под Орлом, арестовали