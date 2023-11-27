https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912135959.html

Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек

Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек - РИА Новости, 27.11.2023

Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек

Количество погибших на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:44

2023-11-27T14:44

2023-11-27T15:08

происшествия

краснодарский край

республика крым

сильный шторм на черноморском побережье россии

новороссийск

сочи

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Количество погибших на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края."Труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма", - рассказали в ведомстве.Ранее во время шторма тело погибшего нашли на территории Сочи, также, предварительно, в селе Морское под Судаком еще один человек погиб – он вышел смотреть на волны. Кроме того, в Керченском проливе погиб моряк.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912001512.html

краснодарский край

республика крым

новороссийск

сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии, новороссийск, сочи