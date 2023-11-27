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Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек - РИА Новости, 27.11.2023
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14:44 27.11.2023 (обновлено: 15:08 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912135959.html
Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек
Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек - РИА Новости, 27.11.2023
Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек
Количество погибших на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:44
2023-11-27T15:08
происшествия
краснодарский край
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
новороссийск
сочи
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Количество погибших на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края."Труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма", - рассказали в ведомстве.Ранее во время шторма тело погибшего нашли на территории Сочи, также, предварительно, в селе Морское под Судаком еще один человек погиб – он вышел смотреть на волны. Кроме того, в Керченском проливе погиб моряк.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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краснодарский край
республика крым
новороссийск
сочи
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происшествия, краснодарский край, республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии, новороссийск, сочи
Происшествия, Краснодарский край, Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Новороссийск, Сочи
Число погибших из-за шторма на Кубани и в Крыму достигло четырех человек

В Краснодарском крае нашли еще одного погибшего из-за непогоды

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Количество погибших на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех, тело мужчины обнаружили на Суджукской косе в Новороссийске, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
"Труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно во время шторма", - рассказали в ведомстве.
Ранее во время шторма тело погибшего нашли на территории Сочи, также, предварительно, в селе Морское под Судаком еще один человек погиб – он вышел смотреть на волны. Кроме того, в Керченском проливе погиб моряк.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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ПроисшествияКраснодарский крайРеспублика КрымСильный шторм на Черноморском побережье РоссииНовороссийскСочи
 
 
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