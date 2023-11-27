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В Крыму из-за непогоды погиб один человек - РИА Новости, 27.11.2023
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09:48 27.11.2023 (обновлено: 11:48 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912032336.html
В Крыму из-за непогоды погиб один человек
В Крыму из-за непогоды погиб один человек - РИА Новости, 27.11.2023
В Крыму из-за непогоды погиб один человек
Один человек погиб в результате удара стихии в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T09:48
2023-11-27T11:48
республика крым
происшествия
олег крючков
судак
сильный шторм на черноморском побережье россии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара стихии в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков."Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - сказал Крючков в эфире телеканала "Россия 24".Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
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республика крым
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республика крым, происшествия, олег крючков, судак, сильный шторм на черноморском побережье россии
Республика Крым, Происшествия, Олег Крючков, Судак, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Крыму из-за непогоды погиб один человек

В Крыму под Судаком из-за непогоды погиб один человек

© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваПоваленные штормом деревья в Севастополе
Поваленные штормом деревья в Севастополе
© Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Поваленные штормом деревья в Севастополе
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара стихии в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - сказал Крючков в эфире телеканала "Россия 24".
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Вчера, 09:36
 
Республика КрымПроисшествияОлег КрючковСудакСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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