https://ria.ru/20231127/pogibshiy-1912032336.html

В Крыму из-за непогоды погиб один человек

В Крыму из-за непогоды погиб один человек - РИА Новости, 27.11.2023

В Крыму из-за непогоды погиб один человек

Один человек погиб в результате удара стихии в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T09:48

2023-11-27T09:48

2023-11-27T11:48

республика крым

происшествия

олег крючков

судак

сильный шторм на черноморском побережье россии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Один человек погиб в результате удара стихии в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков."Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", - сказал Крючков в эфире телеканала "Россия 24".Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории, трасса Саки - Евпатория перекрыта из-за подтопления. В Севастополе понедельник объявлен нерабочим днем для работников соцсферы из-за штормовой погоды, а в Республике Крым - выходной день для всех.

https://ria.ru/20231127/akvarium-1912029785.html

республика крым

судак

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, олег крючков, судак, сильный шторм на черноморском побережье россии