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В Ростовской области эвакуируют жителей четырех поселений - РИА Новости, 27.11.2023
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10:57 27.11.2023 (обновлено: 11:49 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/podtopleniya-1912049602.html
В Ростовской области эвакуируют жителей четырех поселений
В Ростовской области эвакуируют жителей четырех поселений - РИА Новости, 27.11.2023
В Ростовской области эвакуируют жителей четырех поселений
Часть жителей из четырех сельских поселений Ростовской области эвакуируют из-за подтоплений территорий, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Сергей... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:57
2023-11-27T11:49
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
таганрог
сильный шторм на черноморском побережье россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Часть жителей из четырех сельских поселений Ростовской области эвакуируют из-за подтоплений территорий, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Сергей Бодряков. "Донские спасатели дежурят в зоне подтопления, при необходимости производится эвакуация в пункты временного размещения. В настоящее время за помощью к областным спасателям обратились жители четырех сельских поселений: Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек", - сказал он. Бодряков добавил, что в зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тысячи специалистов, более 450 автомобилей. Для эвакуации населения в муниципальных образованиях подготовлено 116 пунктов временного размещения. Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области введен в действие план привлечения сил и средств при возникновении ЧС, связанных с нагонными явлениями на территории муниципальных образований региона. Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду. Также в понедельник на побережье Таганрогского залива в пределах области ожидался ветровой нагон с достижением уровней воды опасных отметок и выше. Сообщалось, что в понедельник сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Перебои с электроснабжением наблюдаются как минимум в десяти муниципалитетах региона.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
https://ria.ru/20231126/gruppirovka-1911984787.html
ростовская область
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происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, таганрог, сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Таганрог, Сильный шторм на Черноморском побережье России
В Ростовской области эвакуируют жителей четырех поселений

Жителей четырех поселений в Ростовской области эвакуируют из-за подтоплений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Часть жителей из четырех сельских поселений Ростовской области эвакуируют из-за подтоплений территорий, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Сергей Бодряков.
«
"Донские спасатели дежурят в зоне подтопления, при необходимости производится эвакуация в пункты временного размещения. В настоящее время за помощью к областным спасателям обратились жители четырех сельских поселений: Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек", - сказал он.
Бодряков добавил, что в зоне подтопления создана группировка в составе порядка 1,2 тысячи специалистов, более 450 автомобилей. Для эвакуации населения в муниципальных образованиях подготовлено 116 пунктов временного размещения.
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Департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области введен в действие план привлечения сил и средств при возникновении ЧС, связанных с нагонными явлениями на территории муниципальных образований региона.
Ранее спасатели распространили штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Ростовской области. На выходных и в понедельник синоптики прогнозировали сильный дождь с мокрым снегом и ветер с порывами местами до 29 метров в секунду. Также в понедельник на побережье Таганрогского залива в пределах области ожидался ветровой нагон с достижением уровней воды опасных отметок и выше.
Сообщалось, что в понедельник сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону, ряд территорий оказались подтоплены. В Таганроге из-за сильного ветра часть школ перевели на дистанционный формат обучения. Перебои с электроснабжением наблюдаются как минимум в десяти муниципалитетах региона.
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ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуТаганрогСильный шторм на Черноморском побережье России
 
 
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