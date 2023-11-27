https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912140882.html

Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке

Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке - РИА Новости, 27.11.2023

Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке

Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке, а также придомовые территории и зоопарк в селе Стрелковое, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:02

2023-11-27T15:02

2023-11-27T15:02

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке, а также придомовые территории и зоопарк в селе Стрелковое, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой, а также между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом произошло подтопление придомовых территорий, а также территории зоопарка", - написал Сальдо. По его словам, легковушки могут проехать по Арабатской стрелке на участке между Геническом и Генгоркой, между Счастливцево и Стрелковым проезд затруднён, но возможен. "На опасных участках дежурят полицейские патрули и сотрудники МЧС, готовые прийти на помощь водителям", - подчеркнул губернатор. По его словам, из-за непогоды были повалены девять и повреждены более 50 опор линий электропередачи, обесточены одна подстанция и 94 населённых пункта области, нарушена связь и интернет.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

херсонская область

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Кирилл Волков

происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии