https://ria.ru/20231127/podtoplenie-1912140882.html
Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке
Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке - РИА Новости, 27.11.2023
Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке
Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке, а также придомовые территории и зоопарк в селе Стрелковое, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:02
2023-11-27T15:02
2023-11-27T15:02
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильный шторм на черноморском побережье россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке, а также придомовые территории и зоопарк в селе Стрелковое, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой, а также между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом произошло подтопление придомовых территорий, а также территории зоопарка", - написал Сальдо. По его словам, легковушки могут проехать по Арабатской стрелке на участке между Геническом и Генгоркой, между Счастливцево и Стрелковым проезд затруднён, но возможен. "На опасных участках дежурят полицейские патрули и сотрудники МЧС, готовые прийти на помощь водителям", - подчеркнул губернатор. По его словам, из-за непогоды были повалены девять и повреждены более 50 опор линий электропередачи, обесточены одна подстанция и 94 населённых пункта области, нарушена связь и интернет.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильный шторм на черноморском побережье россии
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильный шторм на Черноморском побережье России
Сальдо сообщил о подтоплениях на Арабатской стрелке
Сальдо: воды Сиваша подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости.
Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке, а также придомовые территории и зоопарк в селе Стрелковое, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале
.
"Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой, а также между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом произошло подтопление придомовых территорий, а также территории зоопарка", - написал Сальдо.
По его словам, легковушки могут проехать по Арабатской стрелке на участке между Геническом и Генгоркой, между Счастливцево и Стрелковым проезд затруднён, но возможен. "На опасных участках дежурят полицейские патрули и сотрудники МЧС, готовые прийти на помощь водителям", - подчеркнул губернатор.
По его словам, из-за непогоды были повалены девять и повреждены более 50 опор линий электропередачи, обесточены одна подстанция и 94 населённых пункта области, нарушена связь и интернет.
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