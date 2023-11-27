https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912171158.html

Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья

Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья - РИА Новости, 27.11.2023

Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:28

2023-11-27T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

алабино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912174030_0:89:3314:1953_1920x0_80_0_0_16b77d15eeb0b9bb326f7a643ba822b6.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и поддержку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в подмосковном Алабино. Некоторые бойцы ушли на передовую добровольцами, кого-то мобилизовали, а кто-то выбрал профессию военного. Губернатор Московской области поблагодарил женщин за то, что они воспитали достойных сыновей", - отметили в пресс-службе. В ходе встречи женщины попросили губернатора помочь приобрести для бойцов на передовую два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок, а также материалы для плетения масксетей. Глава пообещал, что выполнит все эти просьбы, добавили в пресс-службе. "Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Не достаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912086530.html

московская область (подмосковье)

алабино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, алабино