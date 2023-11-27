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Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья
Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья - РИА Новости, 27.11.2023
Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:28
2023-11-27T16:28
2023-11-27T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и поддержку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в подмосковном Алабино. Некоторые бойцы ушли на передовую добровольцами, кого-то мобилизовали, а кто-то выбрал профессию военного. Губернатор Московской области поблагодарил женщин за то, что они воспитали достойных сыновей", - отметили в пресс-службе. В ходе встречи женщины попросили губернатора помочь приобрести для бойцов на передовую два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок, а также материалы для плетения масксетей. Глава пообещал, что выполнит все эти просьбы, добавили в пресс-службе. "Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Не достаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20231127/reabilitatsiya-1912086530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, алабино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Алабино
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и поддержку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в подмосковном Алабино. Некоторые бойцы ушли на передовую добровольцами, кого-то мобилизовали, а кто-то выбрал профессию военного. Губернатор Московской области поблагодарил женщин за то, что они воспитали достойных сыновей", - отметили в пресс-службе.
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В ходе встречи женщины попросили губернатора помочь приобрести для бойцов на передовую два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок, а также материалы для плетения масксетей. Глава пообещал, что выполнит все эти просьбы, добавили в пресс-службе.
"Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Не достаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца", - отметил Воробьев
, слова которого приводятся в сообщении.