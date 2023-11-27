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Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья - РИА Новости, 27.11.2023
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16:28 27.11.2023 (обновлено: 16:35 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912171158.html
Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья
Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья - РИА Новости, 27.11.2023
Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:28
2023-11-27T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
алабино
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и поддержку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в подмосковном Алабино. Некоторые бойцы ушли на передовую добровольцами, кого-то мобилизовали, а кто-то выбрал профессию военного. Губернатор Московской области поблагодарил женщин за то, что они воспитали достойных сыновей", - отметили в пресс-службе. В ходе встречи женщины попросили губернатора помочь приобрести для бойцов на передовую два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок, а также материалы для плетения масксетей. Глава пообещал, что выполнит все эти просьбы, добавили в пресс-службе. "Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Не достаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, алабино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Алабино

Воробьев встретился с матерями участников СВО из Подмосковья

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в Алабино и выслушал просьбы женщин, обещая оказать необходимую помощь и поддержку, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Андрей Воробьев встретился с матерями участников СВО в подмосковном Алабино. Некоторые бойцы ушли на передовую добровольцами, кого-то мобилизовали, а кто-то выбрал профессию военного. Губернатор Московской области поблагодарил женщин за то, что они воспитали достойных сыновей", - отметили в пресс-службе.
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В ходе встречи женщины попросили губернатора помочь приобрести для бойцов на передовую два тепловизора, газовые баллоны для портативных горелок, а также материалы для плетения масксетей. Глава пообещал, что выполнит все эти просьбы, добавили в пресс-службе.
"Стараемся часто общаться и с женами, и с детьми, и с самими ребятами, со своей стороны по максимуму поддерживать и материально, и по мелочам. Не достаточно дать распоряжение или указ на бумаге, все-таки это должно идти от сердца", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАлабино
 
 
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