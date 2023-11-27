https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912132085.html

Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю - РИА Новости, 27.11.2023

Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Подмосковные парки с 20 по 26 ноября посетили более одного миллиона человек, этот показатель на 118 тысяч больше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:32

2023-11-27T14:32

2023-11-27T14:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

лыткарино

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подмосковные парки с 20 по 26 ноября посетили более одного миллиона человек, этот показатель на 118 тысяч больше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Несмотря на холода и сильный снегопад, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха, где проводили свой досуг. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе. На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцове, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарине и в парке им. Лазутиной в Одинцове", — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба. Все будние дни парки посещали в среднем 135 тысяч человек. 24 ноября в парках побывало 166 тысяч человек, несмотря на обильный снегопад. За выходные парки посетило более 375 тысяч человек. Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Балашиха Пехорка (46,5 тысячи человек), Химки Толстого (36,7 тысячи человек), Истра Фабричный (26 тысяч человек), Пушкинский Центральный парк (24,5 тысячи человек), Клин Сестрорецкий (21,6 тысячи человек). "И несомненно важным показателем является рост посещаемости парков по сравнению с прошлым годом за аналогичный период", - добавил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231124/rentgen-apparaty-1911636038.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин, лыткарино