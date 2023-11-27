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Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:32 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912132085.html
Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю - РИА Новости, 27.11.2023
Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Подмосковные парки с 20 по 26 ноября посетили более одного миллиона человек, этот показатель на 118 тысяч больше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:32
2023-11-27T14:32
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подмосковные парки с 20 по 26 ноября посетили более одного миллиона человек, этот показатель на 118 тысяч больше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Несмотря на холода и сильный снегопад, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха, где проводили свой досуг. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе. На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцове, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарине и в парке им. Лазутиной в Одинцове", — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба. Все будние дни парки посещали в среднем 135 тысяч человек. 24 ноября в парках побывало 166 тысяч человек, несмотря на обильный снегопад. За выходные парки посетило более 375 тысяч человек. Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Балашиха Пехорка (46,5 тысячи человек), Химки Толстого (36,7 тысячи человек), Истра Фабричный (26 тысяч человек), Пушкинский Центральный парк (24,5 тысячи человек), Клин Сестрорецкий (21,6 тысячи человек). "И несомненно важным показателем является рост посещаемости парков по сравнению с прошлым годом за аналогичный период", - добавил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин, лыткарино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин, Лыткарино

Более 1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗимний лес
Зимний лес - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подмосковные парки с 20 по 26 ноября посетили более одного миллиона человек, этот показатель на 118 тысяч больше, чем на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"Несмотря на холода и сильный снегопад, жители Подмосковья активно посещали парковые зоны для отдыха, где проводили свой досуг. Большим спросом у граждан пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе. На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцове, горнолыжные трасы Волкуша в Лыткарине и в парке им. Лазутиной в Одинцове", — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба.
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24 ноября, 15:22
Все будние дни парки посещали в среднем 135 тысяч человек. 24 ноября в парках побывало 166 тысяч человек, несмотря на обильный снегопад. За выходные парки посетило более 375 тысяч человек.
Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Балашиха Пехорка (46,5 тысячи человек), Химки Толстого (36,7 тысячи человек), Истра Фабричный (26 тысяч человек), Пушкинский Центральный парк (24,5 тысячи человек), Клин Сестрорецкий (21,6 тысячи человек).
"И несомненно важным показателем является рост посещаемости парков по сравнению с прошлым годом за аналогичный период", - добавил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил ХайкинЛыткарино
 
 
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