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Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:26 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912080749.html
Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году
Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2023
Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году
На территории Подмосковья в следующем году на средства девелоперов построят 18 новых медучреждений - поликлиники, медицинские центры, станции скорой помощи,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:26
2023-11-27T12:26
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории Подмосковья в следующем году на средства девелоперов построят 18 новых медучреждений - поликлиники, медицинские центры, станции скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Эти объекты здравоохранения появятся в восьми городских округах. Застройщики возводят объекты за счет внебюджетных источников финансирования. Так, в следующем году в Люберцах откроют две встроенные поликлиники для взрослых и детей в ЖК "Жулебино парк" на 100 посещений в смену. Девелопер — компания ПИК. Здания приспособлены для маломобильных посетителей, а внутри предусмотрена интуитивно понятная навигация. Две встроенные поликлиники — взрослая на 100 посещений в смену и детская на 50 посещений в смену начнут работу в ЖК "Пехра" городского округа Балашиха. Медицинские учреждения строит ГК "Гранель". В отделении для взрослых запроектированы кабинеты терапевтов, кардиолога, ЛОР-врача, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, процедурные, массажный кабинет и кабинет ЭКГ. В детской поликлинике предусмотрены отделение педиатрии и отделение детей грудного возраста, кабинеты для прививок и других медицинских процедур.
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московская область (подмосковье), люберцы, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Балашиха

Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году

© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиЗдание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
Здание со встроенной поликлиникой в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Здание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории Подмосковья в следующем году на средства девелоперов построят 18 новых медучреждений - поликлиники, медицинские центры, станции скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Эти объекты здравоохранения появятся в восьми городских округах. Застройщики возводят объекты за счет внебюджетных источников финансирования.
© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиЗдание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
Здание со встроенной поликлиникой в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Министерство жилищной политики Московской области
Здание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
Так, в следующем году в Люберцах откроют две встроенные поликлиники для взрослых и детей в ЖК "Жулебино парк" на 100 посещений в смену. Девелопер — компания ПИК. Здания приспособлены для маломобильных посетителей, а внутри предусмотрена интуитивно понятная навигация.
Две встроенные поликлиники — взрослая на 100 посещений в смену и детская на 50 посещений в смену начнут работу в ЖК "Пехра" городского округа Балашиха. Медицинские учреждения строит ГК "Гранель". В отделении для взрослых запроектированы кабинеты терапевтов, кардиолога, ЛОР-врача, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, процедурные, массажный кабинет и кабинет ЭКГ. В детской поликлинике предусмотрены отделение педиатрии и отделение детей грудного возраста, кабинеты для прививок и других медицинских процедур.
Тротуар - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Более 60 километров тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту
24 ноября, 14:20
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыБалашиха
 
 
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