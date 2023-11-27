Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году
© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиЗдание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
Здание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. На территории Подмосковья в следующем году на средства девелоперов построят 18 новых медучреждений - поликлиники, медицинские центры, станции скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Эти объекты здравоохранения появятся в восьми городских округах. Застройщики возводят объекты за счет внебюджетных источников финансирования.
© Фото : Министерство жилищной политики Московской областиЗдание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
Здание со встроенной поликлиникой в Подмосковье
Так, в следующем году в Люберцах откроют две встроенные поликлиники для взрослых и детей в ЖК "Жулебино парк" на 100 посещений в смену. Девелопер — компания ПИК. Здания приспособлены для маломобильных посетителей, а внутри предусмотрена интуитивно понятная навигация.
Две встроенные поликлиники — взрослая на 100 посещений в смену и детская на 50 посещений в смену начнут работу в ЖК "Пехра" городского округа Балашиха. Медицинские учреждения строит ГК "Гранель". В отделении для взрослых запроектированы кабинеты терапевтов, кардиолога, ЛОР-врача, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, процедурные, массажный кабинет и кабинет ЭКГ. В детской поликлинике предусмотрены отделение педиатрии и отделение детей грудного возраста, кабинеты для прививок и других медицинских процедур.