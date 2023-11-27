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Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2023
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Новости Подмосковья
 
12:02 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912070161.html
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2023
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье
Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:02
2023-11-27T12:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с заболеванием системы кровообращения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "В этом году смертность от болезни кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Пройти диспансеризацию и проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы, говорится в сообщении. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале по предоставлению госуслуг "Здоровье", через инфомат в поликлинике или чат-бот в Телеграм. Важно, что для получения результатов необязательно идти в поликлинику – узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию", добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : Минздрав Московской области
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с заболеванием системы кровообращения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"В этом году смертность от болезни кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Пройти диспансеризацию и проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы, говорится в сообщении.
Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале по предоставлению госуслуг "Здоровье", через инфомат в поликлинике или чат-бот в Телеграм. Важно, что для получения результатов необязательно идти в поликлинику – узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию", добавили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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