https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912070161.html
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2023
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье
Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:02
2023-11-27T12:02
2023-11-27T12:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с заболеванием системы кровообращения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "В этом году смертность от болезни кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Пройти диспансеризацию и проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы, говорится в сообщении. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале по предоставлению госуслуг "Здоровье", через инфомат в поликлинике или чат-бот в Телеграм. Важно, что для получения результатов необязательно идти в поликлинику – узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию", добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с заболеванием системы кровообращения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"В этом году смертность от болезни кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
.
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Пройти диспансеризацию и проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы, говорится в сообщении.
Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале по предоставлению госуслуг "Здоровье", через инфомат в поликлинике или чат-бот в Телеграм. Важно, что для получения результатов необязательно идти в поликлинику – узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию", добавили в пресс-службе.