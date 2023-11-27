https://ria.ru/20231127/podmoskove-1912070161.html

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье - РИА Новости, 27.11.2023

Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье

Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:02

2023-11-27T12:02

2023-11-27T12:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Благодаря развитию кардиологической службы и профилактической работе среди населения в Московской области снизились показатели смертности пациентов с заболеванием системы кровообращения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "В этом году смертность от болезни кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети, состоящей из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, четкой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, а также большой работе по профилактике заболеваний, которая проводится в регионе", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. Пройти диспансеризацию и проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы, говорится в сообщении. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале по предоставлению госуслуг "Здоровье", через инфомат в поликлинике или чат-бот в Телеграм. Важно, что для получения результатов необязательно идти в поликлинику – узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231124/rentgen-apparaty-1911636038.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова