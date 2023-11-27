https://ria.ru/20231127/podderzhka-1912082400.html

Боррель допустил, что ЕС будет сложно добиваться поддержки по Украине в ООН

Боррель допустил, что ЕС будет сложно добиваться поддержки по Украине в ООН - РИА Новости, 27.11.2023

Боррель допустил, что ЕС будет сложно добиваться поддержки по Украине в ООН

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Vanguardia о том, что существует риск того, что ЕС будет сложнее добиваться... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:31

2023-11-27T12:31

2023-11-27T12:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

жозеп боррель

израиль

украина

в мире

евросоюз

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Vanguardia о том, что существует риск того, что ЕС будет сложнее добиваться поддержки решений по Украине в ООН из-за позиции по ситуации в секторе Газа. Боррель рассказал, что некоторые "страны разорвали отношения или вызвали послов", чтобы сказать, что позиция Евросоюза по ситуации в Газе несовместима с тем, что ЕС защищает на Украине. "Такой риск существует", - сказал Боррель, добавив, что "есть много стран, которые выступали против" событий на Украине. "Они чувствуют, что это не соответствует нашему отношению к Газе. Некоторые главы арабских стран выразились очень грубо, сказав, что мы, похоже, не ценим одинаково жизнь одних и других", - заявил Боррель изданию, отвечая на вопрос о том, может ли позиция по Газе негативно сказаться на ЕС при поиске поддержки в ООН по Украине. Как отметил глава дипломатии ЕС, конфликты разные, но "мировое общественное мнение сравнивает" позицию Евросоюза по обоим. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, жозеп боррель, израиль, украина, в мире, евросоюз, хамас, оон