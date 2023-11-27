https://ria.ru/20231127/piraty-1912012909.html
СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер
СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер - РИА Новости, 27.11.2023
СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер
Предполагаемые пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены американскими военными, экипаж и груз на судне не пострадали,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T05:44
2023-11-27T05:44
2023-11-27T05:44
йемен
израиль
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_709d41fd6d0e0ce5f19d3bc7cee1b6f7.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предполагаемые пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены американскими военными, экипаж и груз на судне не пострадали, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник. В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что связанный с Израилем танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту, принадлежащий фирме Zodiac Maritime, захвачен у берегов Йемена. Позднее американские СМИ сообщили, что американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с судна, оно находится в безопасности и не захвачено. По информации источников телеканала, пятеро вооруженных боевиков, предположительно, пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. После неудачной попытки выломать дверь боевики на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена. "Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством", - сообщает телеканал. Кроме того, представитель Zodiac Maritime сообщил телеканалу, что в результате нападения экипаж, судно и груз не пострадали, а также поблагодарил всех, кто отреагировал на сигнал бедствия.
https://ria.ru/20230423/sudno-1867190966.html
https://ria.ru/20230328/tanker-1861266259.html
йемен
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_8efa3f7eafb0b362992a2467b2d0c873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йемен, израиль, сша, в мире
Йемен, Израиль, США, В мире
СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер
Fox: американские военные задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Предполагаемые пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены американскими военными, экипаж и груз на судне не пострадали, сообщает телеканал Fox News
со ссылкой на источник.
В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что связанный с Израилем
танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту, принадлежащий фирме Zodiac Maritime, захвачен у берегов Йемена. Позднее американские СМИ сообщили, что американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с судна, оно находится в безопасности и не захвачено.
Жена российского капитана: пропавшее в Красном море судно захватили пираты
По информации источников телеканала, пятеро вооруженных боевиков, предположительно, пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. После неудачной попытки выломать дверь боевики на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.
"Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством", - сообщает телеканал.
Кроме того, представитель Zodiac Maritime сообщил телеканалу, что в результате нападения экипаж, судно и груз не пострадали, а также поблагодарил всех, кто отреагировал на сигнал бедствия.
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер датской компании