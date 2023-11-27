https://ria.ru/20231127/piraty-1912012909.html

СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер

СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер - РИА Новости, 27.11.2023

СМИ: у берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер

Предполагаемые пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены американскими военными, экипаж и груз на судне не пострадали,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T05:44

2023-11-27T05:44

2023-11-27T05:44

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Предполагаемые пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены американскими военными, экипаж и груз на судне не пострадали, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник. В воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что связанный с Израилем танкер Central Park, перевозивший фосфорную кислоту, принадлежащий фирме Zodiac Maritime, захвачен у берегов Йемена. Позднее американские СМИ сообщили, что американский военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с судна, оно находится в безопасности и не захвачено. По информации источников телеканала, пятеро вооруженных боевиков, предположительно, пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. После неудачной попытки выломать дверь боевики на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена. "Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством", - сообщает телеканал. Кроме того, представитель Zodiac Maritime сообщил телеканалу, что в результате нападения экипаж, судно и груз не пострадали, а также поблагодарил всех, кто отреагировал на сигнал бедствия.

https://ria.ru/20230423/sudno-1867190966.html

https://ria.ru/20230328/tanker-1861266259.html

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йемен, израиль, сша, в мире