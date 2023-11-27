https://ria.ru/20231127/pereokhlazhdenie-1912000794.html

Врач рассказала, как избежать последствий переохлаждения

Врач рассказала, как избежать последствий переохлаждения - РИА Новости, 27.11.2023

Врач рассказала, как избежать последствий переохлаждения

При переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы предотвратить заболевание, считает врач-терапевт Людмила Лапа. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T02:10

2023-11-27T02:10

2023-11-27T02:10

общество

людмила лапа

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. При переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы предотвратить заболевание, считает врач-терапевт Людмила Лапа. В интервью радио Sputnik она рассказала, что надо успеть сделать за это время.Причиной переохлаждения во многих случаях бывает использование недостаточно теплой обуви, отметила Лапа."Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову", – пояснила врач.Замерзшие ноги необходимо согреть как можно быстрее, иначе это приведет к простудному заболеванию, продолжила она."После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечет из носа. За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель", – посоветовала Людмила Лапа.По ее словам, если человек успеет прогреть организм за два часа, то риск заболеть резко уменьшится.

https://ria.ru/20230126/morozy-1847571288.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, людмила лапа, здоровье - общество