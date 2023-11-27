https://ria.ru/20231127/pereokhlazhdenie-1912000794.html
Врач рассказала, как избежать последствий переохлаждения
Врач рассказала, как избежать последствий переохлаждения - РИА Новости, 27.11.2023
Врач рассказала, как избежать последствий переохлаждения
При переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы предотвратить заболевание, считает врач-терапевт Людмила Лапа. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:10
2023-11-27T02:10
2023-11-27T02:10
общество
людмила лапа
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849256054_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7e1a51560acebb3eba3f527e88f367d3.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. При переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы предотвратить заболевание, считает врач-терапевт Людмила Лапа. В интервью радио Sputnik она рассказала, что надо успеть сделать за это время.Причиной переохлаждения во многих случаях бывает использование недостаточно теплой обуви, отметила Лапа."Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову", – пояснила врач.Замерзшие ноги необходимо согреть как можно быстрее, иначе это приведет к простудному заболеванию, продолжила она."После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечет из носа. За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель", – посоветовала Людмила Лапа.По ее словам, если человек успеет прогреть организм за два часа, то риск заболеть резко уменьшится.
https://ria.ru/20230126/morozy-1847571288.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849256054_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_46c36e91a0edc6cf3a1c8464262f3f72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, людмила лапа, здоровье - общество
Общество, Людмила Лапа, Здоровье - Общество
Врач рассказала, как избежать последствий переохлаждения
Врач Лапа: при переохлаждении есть два часа, чтобы предотвратить заболевание
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
При переохлаждении у человека есть около двух часов, чтобы предотвратить заболевание, считает врач-терапевт Людмила Лапа. В интервью радио Sputnik
она рассказала, что надо успеть сделать за это время.
Причиной переохлаждения во многих случаях бывает использование недостаточно теплой обуви, отметила Лапа.
«
"Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову", – пояснила врач.
Замерзшие ноги необходимо согреть как можно быстрее, иначе это приведет к простудному заболеванию, продолжила она.
"После переохлаждения у нас есть два часа до того момента, как потечет из носа. За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель", – посоветовала Людмила Лапа.
По ее словам, если человек успеет прогреть организм за два часа, то риск заболеть резко уменьшится.
Хабаровчанка погибла от переохлаждения в 50-градусный мороз