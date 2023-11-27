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МИД Катара подтвердил продление перемирия в секторе Газа

МИД Катара подтвердил продление перемирия в секторе Газа - РИА Новости, 27.11.2023

МИД Катара подтвердил продление перемирия в секторе Газа

МИД Катара заявил о достижении договорённости о продлении на два дня гуманитарного перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:51

2023-11-27T19:51

2023-11-27T19:51

в мире

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ДОХА, 27 ноя - РИА Новости. МИД Катара заявил о достижении договорённости о продлении на два дня гуманитарного перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. "Государство Катар в рамках продолжающейся посреднической миссии объявляет, что была достигнута договорённость о продлении на два дня гуманитарного перемирия в секторе Газа", - сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х. Ранее он написал в своём микроблоге в социальной сети Х, что посредники стремятся продлить перемирие в секторе Газа, чтобы освободить большее число удерживаемых в секторе израильских заложников и обеспечить доставку большего количества гуманитарной помощи в анклав.

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в мире, катар, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году