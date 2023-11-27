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Канцелярия Нетаньяху рассказала о переговорах по освобождению заложников
Канцелярия Нетаньяху рассказала о переговорах по освобождению заложников - РИА Новости, 27.11.2023
Канцелярия Нетаньяху рассказала о переговорах по освобождению заложников
Переговоры об освобождении четвертой группы израильских заложников, которых должны вывести из сектора Газа в понедельник, продолжаются, сообщила канцелярия... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:57
2023-11-27T15:57
2023-11-27T16:07
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Переговоры об освобождении четвертой группы израильских заложников, которых должны вывести из сектора Газа в понедельник, продолжаются, сообщила канцелярия израильского премьера."Переговоры по поводу очередного списка заложников, которых должны освободить (в рамках договоренностей о прекращении огня), продолжаются. Мы осознаем стресс, в котором находятся семьи, и предоставим дополнительную информацию, когда это станет возможным. Просим не распространять слухи и недостоверную информацию", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
Канцелярия Нетаньяху рассказала о переговорах по освобождению заложников
Канцелярия Нетаньяху: идут переговоры об освобождении 4-ой группы заложников
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Переговоры об освобождении четвертой группы израильских заложников, которых должны вывести из сектора Газа в понедельник, продолжаются, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Переговоры по поводу очередного списка заложников, которых должны освободить (в рамках договоренностей о прекращении огня), продолжаются. Мы осознаем стресс, в котором находятся семьи, и предоставим дополнительную информацию, когда это станет возможным. Просим не распространять слухи и недостоверную информацию", - говорится в сообщении.