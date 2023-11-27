https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций - РИА Новости, 27.11.2023
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций
Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:17
2023-11-27T02:17
2023-11-27T02:17
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755868894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3da83a58826493299b3200442608f5c8.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, согласно одобренному Совфедом закону, стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 133,05 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля.Прежде всего, этот параметр важен для тех, кто только оформляет пенсию. “Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов - уже 1330,5 рубля”, - объяснила экономист.Для остальных категорий пенсионеров тоже есть хорошие новости - повышение стоимости пенсионного коэффициента закладывают и в ежегодную индексацию выплат.
https://ria.ru/20231122/pensii-1911065998.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755868894_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6930f0cc1edb1d9e2ec34ef378d6f0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций
Доцент Иванова-Швец сообщила о повышении пенсий тем, кто оформляет ее впервые
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм”
доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, согласно одобренному Совфедом закону, стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 133,05 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля.
Прежде всего, этот параметр важен для тех, кто только оформляет пенсию. “Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов - уже 1330,5 рубля”, - объяснила экономист.
Для остальных категорий пенсионеров тоже есть хорошие новости - повышение стоимости пенсионного коэффициента закладывают и в ежегодную индексацию выплат.
Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года