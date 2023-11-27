https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html

Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций

Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций - РИА Новости, 27.11.2023

Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций

Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T02:17

2023-11-27T02:17

2023-11-27T02:17

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, согласно одобренному Совфедом закону, стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 133,05 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля.Прежде всего, этот параметр важен для тех, кто только оформляет пенсию. “Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов - уже 1330,5 рубля”, - объяснила экономист.Для остальных категорий пенсионеров тоже есть хорошие новости - повышение стоимости пенсионного коэффициента закладывают и в ежегодную индексацию выплат.

https://ria.ru/20231122/pensii-1911065998.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии