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Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций - РИА Новости, 27.11.2023
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02:17 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/pensii-1911999426.html
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций - РИА Новости, 27.11.2023
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций
Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:17
2023-11-27T02:17
общество
россия
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, согласно одобренному Совфедом закону, стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 133,05 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля.Прежде всего, этот параметр важен для тех, кто только оформляет пенсию. “Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов - уже 1330,5 рубля”, - объяснила экономист.Для остальных категорий пенсионеров тоже есть хорошие новости - повышение стоимости пенсионного коэффициента закладывают и в ежегодную индексацию выплат.
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Названо основание для повышения пенсий тем, кто остался без индексаций

Доцент Иванова-Швец сообщила о повышении пенсий тем, кто оформляет ее впервые

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Повышение пенсионного коэффициента отразится на пенсиях, которые начисляют впервые, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, согласно одобренному Совфедом закону, стоимость одного пенсионного коэффициента выросла до 133,05 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля.
Прежде всего, этот параметр важен для тех, кто только оформляет пенсию. “Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов - уже 1330,5 рубля”, - объяснила экономист.
Для остальных категорий пенсионеров тоже есть хорошие новости - повышение стоимости пенсионного коэффициента закладывают и в ежегодную индексацию выплат.
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ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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