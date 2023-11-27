https://ria.ru/20231127/panno-1912175623.html
В Таганроге шквал повалил массивное панно с Лениным
В Таганроге шквал повалил массивное панно с Лениным - РИА Новости, 27.11.2023
В Таганроге шквал повалил массивное панно с Лениным
Шквальный ветер в городе Таганрог Ростовской области обрушил массивное мозаичное панно с изображением Владимира Ленина, размещенное напротив завода "Прибой". РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:34
2023-11-27T16:34
таганрог
владимир ленин (владимир ульянов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912167545_0:150:1280:870_1920x0_80_0_0_d040c95916fc87b7e8041bc11f796aec.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Шквальный ветер в городе Таганрог Ростовской области обрушил массивное мозаичное панно с изображением Владимира Ленина, размещенное напротив завода "Прибой". "Ленин на Бульварной, напротив "Прибоя" - все…", - написал один из пользователей "ВКонтакте", разместивший фотографию поваленного ветром панно. В то же время, по сообщению местных жителей, уровень воды в Таганрогском заливе не снижается, автомобильное движение в прибрежной зоне затруднено, а на некоторых участках невозможно. Также вода подступает к жилым домам. "Улица вторая Песочная, уже машины в гаражах затапливает, скоро начнется подтопление домов, вода не уходит", - рассказал местный житель в беседе с корреспондентом РИА Новости. Ранее глава городской администрации Таганрога Андрей Фатеев констатировал, что в зоне подтопления оказались дома и гостиничные комплексы. Несколько школ и лицей из-за сложившейся ситуации переведены на дистанционное обучение. Власти советуют горожанам по возможности оставаться дома из-за шквального ветра, который по-прежнему достигает до 30 метров в секунду и повалил несколько десятков деревьев.
https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911991565.html
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таганрог, владимир ленин (владимир ульянов)
Таганрог, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
В Таганроге шквал повалил массивное панно с Лениным
В Таганроге шквальный ветер повалил массивное панно с Лениным
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Шквальный ветер в городе Таганрог Ростовской области обрушил массивное мозаичное панно с изображением Владимира Ленина, размещенное напротив завода "Прибой".
«
"Ленин на Бульварной, напротив "Прибоя" - все…", - написал один из пользователей "ВКонтакте", разместивший фотографию поваленного ветром панно.
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В то же время, по сообщению местных жителей, уровень воды в Таганрогском заливе не снижается, автомобильное движение в прибрежной зоне затруднено, а на некоторых участках невозможно. Также вода подступает к жилым домам.
«
"Улица вторая Песочная, уже машины в гаражах затапливает, скоро начнется подтопление домов, вода не уходит", - рассказал местный житель в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Ранее глава городской администрации Таганрога Андрей Фатеев констатировал, что в зоне подтопления оказались дома и гостиничные комплексы. Несколько школ и лицей из-за сложившейся ситуации переведены на дистанционное обучение. Власти советуют горожанам по возможности оставаться дома из-за шквального ветра, который по-прежнему достигает до 30 метров в секунду и повалил несколько десятков деревьев.
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