https://ria.ru/20231127/panno-1912175623.html

В Таганроге шквал повалил массивное панно с Лениным

В Таганроге шквал повалил массивное панно с Лениным - РИА Новости, 27.11.2023

В Таганроге шквал повалил массивное панно с Лениным

Шквальный ветер в городе Таганрог Ростовской области обрушил массивное мозаичное панно с изображением Владимира Ленина, размещенное напротив завода "Прибой". РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

2023-11-27T16:34

таганрог

владимир ленин (владимир ульянов)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Шквальный ветер в городе Таганрог Ростовской области обрушил массивное мозаичное панно с изображением Владимира Ленина, размещенное напротив завода "Прибой". "Ленин на Бульварной, напротив "Прибоя" - все…", - написал один из пользователей "ВКонтакте", разместивший фотографию поваленного ветром панно. В то же время, по сообщению местных жителей, уровень воды в Таганрогском заливе не снижается, автомобильное движение в прибрежной зоне затруднено, а на некоторых участках невозможно. Также вода подступает к жилым домам. "Улица вторая Песочная, уже машины в гаражах затапливает, скоро начнется подтопление домов, вода не уходит", - рассказал местный житель в беседе с корреспондентом РИА Новости. Ранее глава городской администрации Таганрога Андрей Фатеев констатировал, что в зоне подтопления оказались дома и гостиничные комплексы. Несколько школ и лицей из-за сложившейся ситуации переведены на дистанционное обучение. Власти советуют горожанам по возможности оставаться дома из-за шквального ветра, который по-прежнему достигает до 30 метров в секунду и повалил несколько десятков деревьев.

https://ria.ru/20231126/nepogoda-1911991565.html

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912035453.html

таганрог

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таганрог, владимир ленин (владимир ульянов)