В Махачкале открыли памятник погибшему в спецоперации майору Суханову
В Махачкале открыли памятник погибшему в спецоперации майору Алексею Суханову
© Фото : пресс-служба главы ДагестанаПамятник Алексею Суханову в Махачкале
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Памятник Алексею Суханову в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Памятник командиру батальона 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии майору Алексею Суханову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, торжественно открыли в Махачкале в сквере возле школы, которая носит его имя, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.
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"В Махачкале … открыли памятник командиру батальона 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии майору Алексею Суханову… В сентябре с участием президента России Владимира Путина в микрорайоне Ипподром открылась школа, которая названа именем майора. Здесь же появился новый сквер и памятник", – говорится в сообщении.
Президент РФ 1 сентября этого года по видеосвязи открыл новую школу в Махачкале. Образовательному учреждению на 1224 ученических места присвоено имя Алексея Суханова.
В марте прошлого года в боях в поселке Владимировка под Мариуполем Суханов лично выдвинулся в составе батальона на передний край и под артиллерийским огнем противника управлял наступательными действиями личного состава. После выполнения задач, выдвигаясь на командный пункт батальона, майор попал под перекрестный огонь. Его грамотные действия позволили уничтожить диверсионную группу противника и сохранить жизни личному составу. Однако сам он в ходе боя был тяжело ранен и погиб.