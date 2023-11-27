https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912146704.html

В Махачкале открыли памятник погибшему в спецоперации майору Суханову

В Махачкале открыли памятник погибшему в спецоперации майору Суханову - РИА Новости, 27.11.2023

В Махачкале открыли памятник погибшему в спецоперации майору Суханову

Памятник командиру батальона 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии майору Алексею Суханову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:14

2023-11-27T15:14

2023-11-27T15:14

махачкала

владимир путин

каспийская флотилия

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МАХАЧКАЛА, 27 ноя - РИА Новости. Памятник командиру батальона 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии майору Алексею Суханову, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции, торжественно открыли в Махачкале в сквере возле школы, которая носит его имя, сообщили в пресс-службе главы Дагестана. "В Махачкале … открыли памятник командиру батальона 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии майору Алексею Суханову… В сентябре с участием президента России Владимира Путина в микрорайоне Ипподром открылась школа, которая названа именем майора. Здесь же появился новый сквер и памятник", – говорится в сообщении. Президент РФ 1 сентября этого года по видеосвязи открыл новую школу в Махачкале. Образовательному учреждению на 1224 ученических места присвоено имя Алексея Суханова. В марте прошлого года в боях в поселке Владимировка под Мариуполем Суханов лично выдвинулся в составе батальона на передний край и под артиллерийским огнем противника управлял наступательными действиями личного состава. После выполнения задач, выдвигаясь на командный пункт батальона, майор попал под перекрестный огонь. Его грамотные действия позволили уничтожить диверсионную группу противника и сохранить жизни личному составу. Однако сам он в ходе боя был тяжело ранен и погиб.

https://ria.ru/20231127/pamyatnik-1912144643.html

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махачкала, владимир путин, каспийская флотилия, россия, мариуполь