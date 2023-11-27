https://ria.ru/20231127/palestina-1912041070.html

США сыграли свою роль в сохранении палестинской проблемы, заявили в Кремле

США сыграли свою роль в сохранении палестинской проблемы, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.11.2023

США сыграли свою роль в сохранении палестинской проблемы, заявили в Кремле

Палестинская проблема в свое время не была урегулирована, свою роль в этом сыграли США, которые потакали одной стороне; монополизация Штатами процесса... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:26

2023-11-27T10:26

2023-11-27T11:53

сша

в мире

юрий ушаков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

палестина

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Палестинская проблема в свое время не была урегулирована, свою роль в этом сыграли США, которые потакали одной стороне; монополизация Штатами процесса палестино-израильского урегулирования привела к нынешнему кризису в регионе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нельзя не упомянуть о регионе, который сейчас полыхает - кстати, опять-таки во многом из-за деструктивной политики и США, из-за их стремления непременно самим, единолично развязать палестинский узел. Нынешний сценарий в виде происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта, в принципе, был предсказуем. Само зависшее урегулирование состояния дел в израильско-палестинском контексте изначально содержало в себе элемент обреченности", - заявил Ушаков на открытии "Примаковских чтений".По его словам, сейчас в палестино-израильском конфликте произошло ровно то, что предсказывал в свое время бывший глава правительства и министр иностранных дел РФ Евгений Примаков. "Политика США, потакавших одной стороне, и монополизация ими палестино-израильского урегулирования и способствовали возникновению нынешнего острейшего кризиса", - заявил помощник президента РФ.Он отметил, что трагедия палестино-израильского конфликта приводит к тому, что США и Запад теряют свой моральный авторитет на Ближнем Востоке. "Посмотрите, на какой основе консолидируется большинство ближневосточных государств, в чем они видят причины происходящего. Там на конкретном примере проявляется стремление ближневосточников укрепить свой суверенитет, цивилизованную самобытность и так далее", - подчеркнул помощник президента РФ.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, юрий ушаков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, палестина