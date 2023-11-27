https://ria.ru/20231127/otnosheniya-1912037256.html

Путин заявил о становлении новой системы международных отношений

Путин заявил о становлении новой системы международных отношений - РИА Новости, 27.11.2023

Путин заявил о становлении новой системы международных отношений

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Примаковские чтения" отметил, что идет становление новой, более... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T10:11

2023-11-27T10:11

2023-11-27T10:19

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Примаковские чтения" отметил, что идет становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что этот международный экспертный форум, носящий имя выдающегося государственного деятеля и дипломата Евгения Максимовича Примакова, по праву получил широкое признание. "В ходе конструктивных, свободных дискуссий его участники не только обстоятельно анализируют ключевые международные проблемы сегодняшнего дня, но и рассматривают долгосрочные тенденции развития ситуации на региональном и глобальном уровнях на основе системного, научного подхода и объективных фактов", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что тема форума этого года весьма актуальна – "Горизонты постглобализации". "Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами - естественно, в собственных интересах - изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства", - отметил Путин.

https://ria.ru/20231025/idei-1905253605.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия