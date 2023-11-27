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Путин заявил о становлении новой системы международных отношений
Путин заявил о становлении новой системы международных отношений - РИА Новости, 27.11.2023
Путин заявил о становлении новой системы международных отношений
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Примаковские чтения" отметил, что идет становление новой, более... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T10:11
2023-11-27T10:11
2023-11-27T10:19
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного форума "Примаковские чтения" отметил, что идет становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что этот международный экспертный форум, носящий имя выдающегося государственного деятеля и дипломата Евгения Максимовича Примакова, по праву получил широкое признание. "В ходе конструктивных, свободных дискуссий его участники не только обстоятельно анализируют ключевые международные проблемы сегодняшнего дня, но и рассматривают долгосрочные тенденции развития ситуации на региональном и глобальном уровнях на основе системного, научного подхода и объективных фактов", - говорится в телеграмме.Президент подчеркнул, что тема форума этого года весьма актуальна – "Горизонты постглобализации". "Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами - естественно, в собственных интересах - изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231025/idei-1905253605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин заявил о становлении новой системы международных отношений
Путин: новая система международных отношений отвечает потребностям большинства
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в приветствии
участникам и гостям международного форума "Примаковские чтения" отметил, что идет становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что этот международный экспертный форум, носящий имя выдающегося государственного деятеля и дипломата Евгения Максимовича Примакова, по праву получил широкое признание. "В ходе конструктивных, свободных дискуссий его участники не только обстоятельно анализируют ключевые международные проблемы сегодняшнего дня, но и рассматривают долгосрочные тенденции развития ситуации на региональном и глобальном уровнях на основе системного, научного подхода и объективных фактов", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что тема форума этого года весьма актуальна – "Горизонты постглобализации". "Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами - естественно, в собственных интересах - изжила себя и находится в глубоком кризисе. Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства", - отметил Путин.
Путин прокомментировал западные идеи нового миропорядка