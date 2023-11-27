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В Геническе крымский ураган привел к сильнейшему отливу
В Геническе крымский ураган привел к сильнейшему отливу - РИА Новости, 27.11.2023
В Геническе крымский ураган привел к сильнейшему отливу
Крымский ураган спровоцировал сильнейший за 60 лет отлив моря в Геническе Херсонской области, местами вода ушла на расстояние более 100 метров от привычной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:00
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ГЕНИЧЕСК, 27 ноя - РИА Новости. Крымский ураган спровоцировал сильнейший за 60 лет отлив моря в Геническе Херсонской области, местами вода ушла на расстояние более 100 метров от привычной береговой линии, передает корреспондент РИА Новости. Береговая линия завалена водорослями, медузами и ракушками. Местные жители приходят посмотреть на это необычное явление, некоторые, вооружившись металлоискателями, обследуют морское дно. "Никогда (такого) не было. Мне 60 лет. Впервые в жизни вижу, чтоб именно вот вода ушла. Никогда не было. Десятибалльный шторм. Никогда не было такого у нас. Нас спасает, что ветер западный и вода ушла. Иначе бы вот это все (было) на ближайших улицах", - сообщила РИА Новости жительница Геническа. В течение ночи в некоторых района города были перебои с электроэнергией и связью. Сейчас подача электричества возобновляется. Власти полностью контролируют ситуацию.
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жкх, геническ, происшествия
ЖКХ, Геническ, Происшествия
В Геническе крымский ураган привел к сильнейшему отливу
В Геническе крымский ураган привел к сильнейшему отливу за более чем 60 лет
ГЕНИЧЕСК, 27 ноя - РИА Новости. Крымский ураган спровоцировал сильнейший за 60 лет отлив моря в Геническе Херсонской области, местами вода ушла на расстояние более 100 метров от привычной береговой линии, передает корреспондент РИА Новости.
Береговая линия завалена водорослями, медузами и ракушками. Местные жители приходят посмотреть на это необычное явление, некоторые, вооружившись металлоискателями, обследуют морское дно.
«
"Никогда (такого) не было. Мне 60 лет. Впервые в жизни вижу, чтоб именно вот вода ушла. Никогда не было. Десятибалльный шторм. Никогда не было такого у нас. Нас спасает, что ветер западный и вода ушла. Иначе бы вот это все (было) на ближайших улицах", - сообщила РИА Новости жительница Геническа.
В течение ночи в некоторых района города были перебои с электроэнергией и связью. Сейчас подача электричества возобновляется. Власти полностью контролируют ситуацию.
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