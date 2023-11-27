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Израиль уведомил ХАМАС об опции продлить паузу для освобождения заложников
Израиль уведомил ХАМАС об опции продлить паузу для освобождения заложников - РИА Новости, 27.11.2023
Израиль уведомил ХАМАС об опции продлить паузу для освобождения заложников
Власти Израиля проинформировали палестинское движение ХАМАС о возможности продлить режим прекращения огня, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:13
2023-11-27T18:13
2023-11-27T18:37
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя — РИА Новости. Власти Израиля проинформировали палестинское движение ХАМАС о возможности продлить режим прекращения огня, заявил на брифинге официальный представитель правительства страны Эйлон Леви. "ХАМАС уведомили, что возможность продления прекращения огня сохраняется. Мы хотим вернуть дополнительно 50 заложников", — сказал он.Леви подчеркнул, что по окончании паузы ЦАХАЛ незамедлительно вернется к достижению своих трех основных целей. Речь идет о "ликвидации ХАМАС", исключении угрозы со стороны сектора Газа и возвращении всех пленных.Ранее сегодня представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан заявил, что перемирие с Тель-Авивом будут продлевать на один день за освобождение каждых десяти заложников.Перемирие в ГазеВ среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. За первые три дня перемирия ХАМАС отпустил 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Тель-Авив за это время освободил 117 палестинских заключенных. Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 граждан еврейского государства. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231127/amerikanki-1912177556.html
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в мире, израиль, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль уведомил ХАМАС об опции продлить паузу для освобождения заложников
Израиль уведомил ХАМАС об опции продлить паузу для освобождения еще 50 пленных
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя — РИА Новости. Власти Израиля проинформировали палестинское движение ХАМАС о возможности продлить режим прекращения огня, заявил на брифинге официальный представитель правительства страны Эйлон Леви.
«
"ХАМАС уведомили, что возможность продления прекращения огня сохраняется. Мы хотим вернуть дополнительно 50 заложников", — сказал он.
Леви подчеркнул, что по окончании паузы ЦАХАЛ незамедлительно вернется к достижению своих трех основных целей. Речь идет о "ликвидации ХАМАС", исключении угрозы со стороны сектора Газа и возвращении всех пленных.
Ранее сегодня представитель палестинского движения в Ливане
Усама Хамдан заявил, что перемирие с Тель-Авивом
будут продлевать на один день за освобождение каждых десяти заложников.
США надеются, что в понедельник ХАМАС освободит двух американок
В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара
достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.
Перемирие началось утром в пятницу. По условиям сделки, оно может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. За первые три дня перемирия ХАМАС отпустил 40 израильтян и 18 иностранцев, которые провели в плену 50 дней. Тель-Авив за это время освободил 117 палестинских заключенных.
Сейчас стороны ведут переговоры по возвращению четвертой группы израильских заложников. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 граждан еврейского государства. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД Иордании назвал действия Израиля в Газе геноцидом