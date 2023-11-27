https://ria.ru/20231127/osadki-1912141695.html
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков - РИА Новости, 27.11.2023
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков
Практически месячная норма осадков выпала меньше чем за сутки в некоторых районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
краснодарский край
вениамин кондратьев
сильный шторм на черноморском побережье россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912074313_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_ad1cc4a4ae932387371c1420ff21675a.jpg
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Практически месячная норма осадков выпала меньше чем за сутки в некоторых районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. "Прошедшие выходные были непростыми. На Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", - написал Кондратьев.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912074313_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1e70f0b104d978c15e074ac6f9b303fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев, сильный шторм на черноморском побережье россии
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сильный шторм на Черноморском побережье России
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков
В некоторых районах Кубани менее чем за сутки выпала месячная норма осадков