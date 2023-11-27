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На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков - РИА Новости, 27.11.2023
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15:03 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/osadki-1912141695.html
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков - РИА Новости, 27.11.2023
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков
Практически месячная норма осадков выпала меньше чем за сутки в некоторых районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:03
2023-11-27T15:03
краснодарский край
вениамин кондратьев
сильный шторм на черноморском побережье россии
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Практически месячная норма осадков выпала меньше чем за сутки в некоторых районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. "Прошедшие выходные были непростыми. На Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", - написал Кондратьев.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, сильный шторм на черноморском побережье россии
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сильный шторм на Черноморском побережье России
На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков

В некоторых районах Кубани менее чем за сутки выпала месячная норма осадков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шторм в Сочи
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Практически месячная норма осадков выпала меньше чем за сутки в некоторых районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
"Прошедшие выходные были непростыми. На Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", - написал Кондратьев.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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