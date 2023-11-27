https://ria.ru/20231127/osadki-1912141695.html

На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков

На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков - РИА Новости, 27.11.2023

На Кубани менее чем за сутки выпала почти месячная норма осадков

Практически месячная норма осадков выпала меньше чем за сутки в некоторых районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:03

2023-11-27T15:03

2023-11-27T15:03

краснодарский край

вениамин кондратьев

сильный шторм на черноморском побережье россии

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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Практически месячная норма осадков выпала меньше чем за сутки в некоторых районах Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале. "Прошедшие выходные были непростыми. На Краснодарский край обрушился мощный циклон, который принес ливни и ураганный ветер. В некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье", - написал Кондратьев.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/sochi-1912102946.html

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

краснодарский край, вениамин кондратьев, сильный шторм на черноморском побережье россии