https://ria.ru/20231127/opolzen-1912005218.html
СМИ: число жертв оползня на Аляске увеличилось до четырех человек
СМИ: число жертв оползня на Аляске увеличилось до четырех человек - РИА Новости, 27.11.2023
СМИ: число жертв оползня на Аляске увеличилось до четырех человек
Общее число жертв оползня в американском штате Аляска увеличилось до четырех, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T02:04
2023-11-27T02:04
2023-11-27T02:04
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Общее число жертв оползня в американском штате Аляска увеличилось до четырех, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные властей. "Одиннадцатилетняя девочка подтверждена четвертой жертвой оползня на Аляске, двое человек все еще числятся пропавшими без вести", - говорится в публикации. Помимо девочки, в результате природного явления также погибли ее родители и 16-летняя сестра. Спасатели продолжают поиски 12-летнего мальчика из этой же семьи и их 65-летнего соседа. Ранее на юго-востоке американского штата Аляска произошел оползень. Поток с холма сошел на рыбацкий поселок с двумя тысячами жителей. Первоначально местные СМИ сообщали, что не менее трех человека, включая одного ребенка, погибли в результате происшествия.
https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html
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РИА Новости
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аляска, в мире
СМИ: число жертв оползня на Аляске увеличилось до четырех человек
AP: число жертв оползня на Аляске увеличилось до четырех, двое пропали без вести