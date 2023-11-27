Рейтинг@Mail.ru
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть - РИА Новости, 27.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/odessa-1912148806.html
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть - РИА Новости, 27.11.2023
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть
Три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов, пишет в понедельник со ссылкой на полицию украинское издание "Общественное" ("Громадське"). РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:19
2023-11-27T15:19
одесса
украина
одесская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148603/20/1486032016_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_e4c0533895093b69ce38933e308dfce6.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов, пишет в понедельник со ссылкой на полицию украинское издание "Общественное" ("Громадське"). С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра внутренних дел страны Игоря Клименко, сложилась в Одесской области. "В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Украинское издание "Думская" сообщает, что погибли женщина и двое мужчин.
https://ria.ru/20231127/odessa-1912004020.html
одесса
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148603/20/1486032016_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_f57098e8668ebb38c333f612b46ced7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, украина, одесская область, в мире
Одесса, Украина, Одесская область, В мире
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть

В Одессе женщина и двое мужчин замерзли насмерть из-за снегопадов

© Flickr / Oleg NaumenkoПарусник в порту Одессы, Украина
Парусник в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Flickr / Oleg Naumenko
Парусник в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов, пишет в понедельник со ссылкой на полицию украинское издание "Общественное" ("Громадське").
С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра внутренних дел страны Игоря Клименко, сложилась в Одесской области.
"В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Украинское издание "Думская" сообщает, что погибли женщина и двое мужчин.
Манометры на теплоэлектроцентрали - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Крупные котельные в Одессе приостановили работу из-за непогоды
Вчера, 01:51
 
ОдессаУкраинаОдесская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала