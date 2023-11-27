https://ria.ru/20231127/odessa-1912148806.html

В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть

В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть - РИА Новости, 27.11.2023

В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть

Три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов, пишет в понедельник со ссылкой на полицию украинское издание "Общественное" ("Громадське"). РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T15:19

2023-11-27T15:19

2023-11-27T15:19

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов, пишет в понедельник со ссылкой на полицию украинское издание "Общественное" ("Громадське"). С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра внутренних дел страны Игоря Клименко, сложилась в Одесской области. "В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Украинское издание "Думская" сообщает, что погибли женщина и двое мужчин.

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Дарья Буймова

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