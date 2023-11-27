https://ria.ru/20231127/odessa-1912148806.html
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть - РИА Новости, 27.11.2023
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть
Три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов, пишет в понедельник со ссылкой на полицию украинское издание "Общественное" ("Громадське"). РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T15:19
2023-11-27T15:19
2023-11-27T15:19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Три человека замерзли насмерть в Одессе из-за снегопадов, пишет в понедельник со ссылкой на полицию украинское издание "Общественное" ("Громадське"). С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра внутренних дел страны Игоря Клименко, сложилась в Одесской области. "В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Украинское издание "Думская" сообщает, что погибли женщина и двое мужчин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, одесская область, в мире
Одесса, Украина, Одесская область, В мире
В Одессе из-за снегопадов три человека замерзли насмерть
В Одессе женщина и двое мужчин замерзли насмерть из-за снегопадов