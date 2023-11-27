https://ria.ru/20231127/odessa-1912004020.html

Крупные котельные в Одессе приостановили работу из-за непогоды

Крупные котельные в Одессе приостановили работу из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

Крупные котельные в Одессе приостановили работу из-за непогоды

Крупные районные котельные в Одессе приостановили свою работу из-за сложных погодных условий в Одессе, сообщило коммунальное предприятие "Теплоснабжение города... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:51

2023-11-27T01:51

2023-11-27T01:51

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Крупные районные котельные в Одессе приостановили свою работу из-за сложных погодных условий в Одессе, сообщило коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы". "В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены временно приостановить работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций", - говорится в сообщении службы в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Кроме того, издание "Страна.ua" сообщило, что в Одессе штормовой ветер обрушил трубу котельной на улице Паустовского. В воскресенье в ряде регионов Украины, в том числе Одесской области, сильные снегопады. Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба сообщил, что около 400 населенных пунктов на Украине остались без света из-за снегопадов и сильного ветра.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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одесса, украина, россия, владимир зеленский, алексей кулеба, в мире