https://ria.ru/20231127/ochevidets-1912215417.html

Очевидец шторма в Евпатории рассказала о моменте подтапливания домов

Очевидец шторма в Евпатории рассказала о моменте подтапливания домов - РИА Новости, 27.11.2023

Очевидец шторма в Евпатории рассказала о моменте подтапливания домов

Вода во время шторма в Евпатории в воскресенье вечером быстро затапливала жилые дома, ряд людей поднимались на крыши, откуда их спасали сотрудники МЧС,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T18:19

2023-11-27T18:19

2023-11-27T18:19

происшествия

евпатория

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕВПАТОРИЯ (Крым), 27 ноя - РИА Новости. Вода во время шторма в Евпатории в воскресенье вечером быстро затапливала жилые дома, ряд людей поднимались на крыши, откуда их спасали сотрудники МЧС, рассказала РИА Новости местная жительница Эмина, ставшая очевидцем событий. "У нас ... второй этаж, поэтому нас чуть позже забрали, так как были ... люди, у которых затопило первые этажи, они ждали на крыше. Кто-то на крыше ждал, кто-то на чердаке, кто-то сидел на тумбочках. Это было очень страшно. Отключился свет, не было ни газа, ни воды, ни света - ничего. Штормило, вода прибывала очень быстро", - сказала собеседница агентства. По ее словам, эвакуация началась в районе 18.00. Девушка рассказала, что их дом по-прежнему затоплен. "Сейчас в доме тоже есть вода, но она потихоньку уходит. Во дворе воды - выше колена. В доме воды - где-то по щиколотку", - отметила она. Вернуться домой Эмине пришлось, чтобы забрать своего попугая. "Вчера я его не взяла, потому что был очень сильный ветер, он бы не выдержал этой погоды. А мы оставили еды, воды. Сегодня приехали, забрали", - рассказала она.

https://ria.ru/20231127/evpatoriya-1912022534.html

https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912211678.html

евпатория

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происшествия, евпатория, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)