https://ria.ru/20231127/obstrel-1912237001.html

Украинские военные обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские военные обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 27.11.2023

Украинские военные обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские войска в понедельник в 19.10 выпустили пять ракет из РСЗО по Александровке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T20:31

2023-11-27T20:31

2023-11-27T20:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 19.10 выпустили пять ракет из РСЗО по Александровке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.

донецкая народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк