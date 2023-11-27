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Украинские военные обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские военные обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 27.11.2023
Украинские военные обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска в понедельник в 19.10 выпустили пять ракет из РСЗО по Александровке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T20:31
2023-11-27T20:31
2023-11-27T20:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 19.10 выпустили пять ракет из РСЗО по Александровке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Александровку из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Александровке