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Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/obstrel-1912223441.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.11.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска с начала дня выпустили по районам Донецка десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:58
2023-11-27T18:58
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска с начала дня выпустили по районам Донецка десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 17.15 ВСУ снова открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу еще два снаряда из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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5
4.7
96
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донецк, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк

СЦКК: ВСУ с начала дня выпустили десять натовских снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска с начала дня выпустили по районам Донецка десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.55 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
В 17.15 ВСУ снова открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу еще два снаряда из "натовской" артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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