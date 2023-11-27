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Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.11.2023
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 130 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T00:31
2023-11-27T00:31
2023-11-27T00:31
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ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 45 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 130 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что было выпущено 130 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк и Макеевка. Как отмечается, поступили сведения о ранении в Донецке и Макеевке трех мирных жителей, включая подростка 2008 года рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 32 обстрела.
https://ria.ru/20231126/obstrel-1911944928.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, макеевка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Макеевка, В мире
Украинские войска за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 130 единиц боеприпасов