https://ria.ru/20231127/obse-1912124599.html
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 27.11.2023
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство, чтобы делегация России приняла участие в СМИД ОБСЕ в Северной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:15
2023-11-27T14:15
2023-11-27T15:14
северная македония
россия
обсе
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство, чтобы делегация России приняла участие в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии."Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится – мы там окажемся", - сказал министр в ходе "Примаковских чтений".
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная македония, россия, обсе, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Северная Македония, Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ
Лавров: Северная Македония пригласила Россию на встречу глав МИД стран ОБСЕ