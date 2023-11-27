https://ria.ru/20231127/obse-1912124599.html

Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ

Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 27.11.2023

Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство, чтобы делегация России приняла участие в СМИД ОБСЕ в Северной... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:15

2023-11-27T14:15

2023-11-27T15:14

северная македония

россия

обсе

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство, чтобы делегация России приняла участие в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии."Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится – мы там окажемся", - сказал министр в ходе "Примаковских чтений".

https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html

северная македония

россия

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Кирилл Волков

северная македония, россия, обсе, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)