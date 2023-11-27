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Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 27.11.2023
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14:15 27.11.2023 (обновлено: 15:14 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/obse-1912124599.html
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 27.11.2023
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство, чтобы делегация России приняла участие в СМИД ОБСЕ в Северной... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T14:15
2023-11-27T15:14
северная македония
россия
обсе
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство, чтобы делегация России приняла участие в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии."Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится – мы там окажемся", - сказал министр в ходе "Примаковских чтений".
https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html
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северная македония, россия, обсе, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Северная Македония, Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Болгария откроет воздушное пространство для делегации России на СМИД ОБСЕ

Лавров: Северная Македония пригласила Россию на встречу глав МИД стран ОБСЕ

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Болгария пообещала открыть воздушное пространство, чтобы делегация России приняла участие в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии.
"Сейчас нас вроде бы Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится – мы там окажемся", - сказал министр в ходе "Примаковских чтений".
Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
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Северная МакедонияРоссияОБСЕВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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