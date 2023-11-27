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Приморье и Китай договорились о сотрудничестве в подготовке аграриев - РИА Новости, 27.11.2023
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04:01 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/obrazovanie-1912009562.html
Приморье и Китай договорились о сотрудничестве в подготовке аграриев
Приморье и Китай договорились о сотрудничестве в подготовке аграриев - РИА Новости, 27.11.2023
Приморье и Китай договорились о сотрудничестве в подготовке аграриев
Представители властей Приморья и делегации из КНР договорились о сотрудничестве в образовании в области сельского хозяйства и агротехнологий и обсудили создание РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T04:01
2023-11-27T04:01
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Представители властей Приморья и делегации из КНР договорились о сотрудничестве в образовании в области сельского хозяйства и агротехнологий и обсудили создание международной лаборатории, сообщает правительство региона. Переговоры состоялись в Уссурийском агропромышленном колледже между представителями министерства профессионального образования и занятости населения Приморья и делегацией из КНР. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что от китайской стороны участвовали представители сферы образования. "В ходе встречи иностранные гости ознакомились с материально-технической базой колледжа, а также обсудили с сотрудниками министерства реализацию совместного проекта – мастерская "Лу Баня". Стороны рассмотрели вопросы создания международной лаборатории на базе колледжа для обучения студентов в области сельского хозяйства и агротехнологий", - говорится в сообщении. Принято решение о создании такой мастерской на базе Уссурийского агропромышленного колледжа. Также по итогам переговоров стороны договорились об организации стажировок для студентов и преподавателей обоих государств. Гостям также организовали экскурсию по лабораториям колледжа и учебно-опытному хозяйству.
https://ria.ru/20231123/edinstvo-1911225859.html
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китай
Китай
Приморье и Китай договорились о сотрудничестве в подготовке аграриев

Приморье и КНР договорились сотрудничать в образовании в области агротехнологий

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУборка урожая кукурузы
Уборка урожая кукурузы - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Уборка урожая кукурузы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Представители властей Приморья и делегации из КНР договорились о сотрудничестве в образовании в области сельского хозяйства и агротехнологий и обсудили создание международной лаборатории, сообщает правительство региона.
Переговоры состоялись в Уссурийском агропромышленном колледже между представителями министерства профессионального образования и занятости населения Приморья и делегацией из КНР. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что от китайской стороны участвовали представители сферы образования.
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"В ходе встречи иностранные гости ознакомились с материально-технической базой колледжа, а также обсудили с сотрудниками министерства реализацию совместного проекта – мастерская "Лу Баня". Стороны рассмотрели вопросы создания международной лаборатории на базе колледжа для обучения студентов в области сельского хозяйства и агротехнологий", - говорится в сообщении.
Принято решение о создании такой мастерской на базе Уссурийского агропромышленного колледжа. Также по итогам переговоров стороны договорились об организации стажировок для студентов и преподавателей обоих государств.
Гостям также организовали экскурсию по лабораториям колледжа и учебно-опытному хозяйству.
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