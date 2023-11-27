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В МККК надеются на новый обмен между Израилем и ХАМАС

В МККК надеются на новый обмен между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 27.11.2023

В МККК надеются на новый обмен между Израилем и ХАМАС

Есть надежда, что новый обмен заложниками и заключенными между палестинским движением ХАМАС и Израилем состоится, заявил РИА Новости глава делегации... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:10

2023-11-27T12:10

2023-11-27T12:18

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Есть надежда, что новый обмен заложниками и заключенными между палестинским движением ХАМАС и Израилем состоится, заявил РИА Новости глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель.Он отметил, что организация непосредственно не участвует в переговорах между сторонами о месте и времени обмена, а лишь обеспечивает его практическую часть."Как мы видим, в прошедшие три дня операция состоялась, поэтому, конечно, есть надежда на то, что договоренность будет на месте, но это вопрос не к МККК", - сказал Борис Мишель.Глава делегации подчеркнул, что организация всегда готова выполнять свою роль нейтрального посредника и помогать обеспечивать трансфер.Ранее чиновники Израиля заявили о проблемах в списке израильских заложников, которые, как ожидается, будут освобождены палестинским движением ХАМАС в понедельник, сообщало издание Haaretz.Агентство Рейтер со ссылкой на представителя Катара передает, что Израиль и ХАМАС выразили озабоченность по поводу списков израильских заложников и палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в понедельник. Как отметил представитель, катарские посредники работают с Израилем и ХАМАС, чтобы решить проблемы и избежать задержек.Ранее телеканал i24 сообщал, что Израиль подтвердил, что ночью получил список заложников, которые будут освобождены в понедельник.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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