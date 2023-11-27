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В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией - РИА Новости, 27.11.2023
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12:37 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html
В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией
В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией - РИА Новости, 27.11.2023
В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией
Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах помогли появиться на свет недоношенной девочке, которую родители назвали необычным именем... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:37
2023-11-27T12:37
общество
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах помогли появиться на свет недоношенной девочке, которую родители назвали необычным именем Россия-Святосия-Святороссия, сообщило медучреждение. "Россия-Святосия-Святороссия - кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра. Малышка родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель", - говорится в сообщении. Сама мама, по информации медцентра, тоже носит необычные имя - Родушка, а старшего сына родители назвали Природой. В Камском детском медицинском центре рассказали, что во время пребывания в перинатальном центре новорожденная хорошо добирала вес. И через три недели, 17 ноября, маму и ребенка в удовлетворительном состоянии с весом 2500 граммов выписали домой. Врачи пожелали семье крепкого здоровья, счастья и пригласили за следующим малышом.
https://ria.ru/20231018/imena-1903529349.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан)
Общество, Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией

В Набережных Челнах родители назвали дочь Россией-Святосией-Святороссией

© Depositphotos.com / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© Depositphotos.com / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах помогли появиться на свет недоношенной девочке, которую родители назвали необычным именем Россия-Святосия-Святороссия, сообщило медучреждение.
"Россия-Святосия-Святороссия - кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра. Малышка родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель", - говорится в сообщении.
Сама мама, по информации медцентра, тоже носит необычные имя - Родушка, а старшего сына родители назвали Природой.
В Камском детском медицинском центре рассказали, что во время пребывания в перинатальном центре новорожденная хорошо добирала вес. И через три недели, 17 ноября, маму и ребенка в удовлетворительном состоянии с весом 2500 граммов выписали домой.
Врачи пожелали семье крепкого здоровья, счастья и пригласили за следующим малышом.
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ОбществоНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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