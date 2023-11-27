https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html

В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией

В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией - РИА Новости, 27.11.2023

В Татарстане новорожденную назвали Россией-Святосией-Святороссией

Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах помогли появиться на свет недоношенной девочке, которую родители назвали необычным именем... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:37

2023-11-27T12:37

2023-11-27T12:37

общество

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_c5491f24ee7525138a78b647dad90dfe.jpg

КАЗАНЬ, 27 ноя – РИА Новости. Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах помогли появиться на свет недоношенной девочке, которую родители назвали необычным именем Россия-Святосия-Святороссия, сообщило медучреждение. "Россия-Святосия-Святороссия - кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра. Малышка родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель", - говорится в сообщении. Сама мама, по информации медцентра, тоже носит необычные имя - Родушка, а старшего сына родители назвали Природой. В Камском детском медицинском центре рассказали, что во время пребывания в перинатальном центре новорожденная хорошо добирала вес. И через три недели, 17 ноября, маму и ребенка в удовлетворительном состоянии с весом 2500 граммов выписали домой. Врачи пожелали семье крепкого здоровья, счастья и пригласили за следующим малышом.

https://ria.ru/20231018/imena-1903529349.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан)