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Ефимов: город реализовал на торгах 260 тысяч "квадратов" нежилых объектов

Ефимов: город реализовал на торгах 260 тысяч "квадратов" нежилых объектов - РИА Новости, 27.11.2023

Ефимов: город реализовал на торгах 260 тысяч "квадратов" нежилых объектов

Порядка 260 тыс. "квадратов" коммерческой недвижимости жители Москвы и бизнес купили и взяли в аренду у столицы за январь – октябрь этого года, заявил... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:08

2023-11-27T14:08

2023-11-27T14:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

коммерческая недвижимость

бизнес

аренда

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Порядка 260 тыс. "квадратов" коммерческой недвижимости жители Москвы и бизнес купили и взяли в аренду у столицы за январь – октябрь этого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что свыше чем в 2 раза увеличилось общее число сделок в сравнении с аналогичным периодом 2022 года."С января по октябрь горожане и бизнесмены приобрели или арендовали у Москвы 257,6 тыс. кв. м недвижимости, с ними заключено 2,4 тыс. договоров. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество сделок выросло более чем в 2 раза. Так, за десять месяцев прошлого года было оформлено порядка тысячи сделок, а площадь нежилых помещений и зданий составила 90,3 тыс. кв. м", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В текущем году большая часть коммерческой недвижимости была продана, ее площадь оценивается в 244 тыс. "квадратов". Оставшиеся объекты данного вида недвижимости сдали в аренду.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на западе города было продано больше всего объектов коммерческой недвижимости с начала 2023 года – 463, на юге – 330, на северо-западе Москвы – 317.В пресс-службе напомнили, что со всеми объектами городской недвижимости, которые были выставлены на продажу и аренду, можно ознакомиться на городском Инвестиционном портале. На нем можно получить информацию о мерах поддержки, налоговых режимах, а также льготах. К примеру, инвесторы могут напрямую связаться со столичным правительством, выбрать подходящий вид помощи, подать заявки на получение статусов, дающих право на льготы, осмотреть недвижимость, которую выставили на торги.Ранее Ефимов сообщил, что более одной тысячи обращений поступило на сервис "Московский инвестор", который считается каналом связи инвесторов и промышленников с городскими властями.

https://ria.ru/20231027/arenda-1905486151.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, коммерческая недвижимость, бизнес, аренда