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СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях - РИА Новости, 27.11.2023
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01:15 27.11.2023 (обновлено: 01:16 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/netanyakhu-1912002570.html
СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях
СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях - РИА Новости, 27.11.2023
СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях
Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник встретится с американским миллиардером, бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском, сообщает издание Times of РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T01:15
2023-11-27T01:16
израиль
иерусалим
ближний восток
илон маск
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
tesla motors
хамас
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник встретится с американским миллиардером, бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на офис президента. Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Маск может посетить Израиль и встретиться как с президентом страны, так и с премьером Биньямином Нетаньяху. "Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском", - пишет газета. Отмечается, что ко встрече с Маском присоединятся некоторые члены семей заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. По словам Герцога, одной из тем обсуждения будет необходимость принятия мер по борьбе с "растущим антисемитизмом в интернете". Ранее американский миллиардер неоднократно публично высказывался о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации в секторе Газа. В конце октября Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Позднее он сказал, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа. Предприниматель также пообещал направить доходы своей социальной сети Х от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам. Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.
https://ria.ru/20231126/razgovor-1911996768.html
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иерусалим
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израиль, иерусалим, ближний восток, илон маск, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, tesla motors, хамас, apple, в мире
Израиль, Иерусалим, Ближний Восток, Илон Маск, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Tesla motors, ХАМАС, Apple, В мире
СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях

Times of Israel: президент Израиля Герцог и Маск обсудят антисемитизм в соцсетях

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник встретится с американским миллиардером, бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на офис президента.
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Маск может посетить Израиль и встретиться как с президентом страны, так и с премьером Биньямином Нетаньяху.
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"Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском", - пишет газета.
Отмечается, что ко встрече с Маском присоединятся некоторые члены семей заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. По словам Герцога, одной из тем обсуждения будет необходимость принятия мер по борьбе с "растущим антисемитизмом в интернете".
Ранее американский миллиардер неоднократно публично высказывался о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации в секторе Газа.
В конце октября Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Позднее он сказал, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа. Предприниматель также пообещал направить доходы своей социальной сети Х от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам.
Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.
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