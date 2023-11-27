https://ria.ru/20231127/netanyakhu-1912002570.html

СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях

СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях - РИА Новости, 27.11.2023

СМИ: президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник встретится с американским миллиардером, бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском, сообщает издание Times of РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T01:15

2023-11-27T01:15

2023-11-27T01:16

израиль

иерусалим

ближний восток

илон маск

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

tesla motors

хамас

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник встретится с американским миллиардером, бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на офис президента. Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщал, что Маск может посетить Израиль и встретиться как с президентом страны, так и с премьером Биньямином Нетаньяху. "Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском", - пишет газета. Отмечается, что ко встрече с Маском присоединятся некоторые члены семей заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. По словам Герцога, одной из тем обсуждения будет необходимость принятия мер по борьбе с "растущим антисемитизмом в интернете". Ранее американский миллиардер неоднократно публично высказывался о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации в секторе Газа. В конце октября Маск заявил, что услуги спутниковой связи сети Starlink будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Позднее он сказал, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа. Предприниматель также пообещал направить доходы своей социальной сети Х от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам. Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.

https://ria.ru/20231126/razgovor-1911996768.html

https://ria.ru/20231125/ubytki-1911767166.html

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израиль, иерусалим, ближний восток, илон маск, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, tesla motors, хамас, apple, в мире