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В Ейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.11.2023
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18:03 27.11.2023
https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912211678.html
В Ейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС
В Ейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.11.2023
В Ейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС
Власти Ейского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула стихии в регионе, сообщили в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T18:03
2023-11-27T18:03
происшествия
ейский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Власти Ейского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула стихии в регионе, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Администрацией муниципального образования Ейский район принято постановление от 27.11.2023г. №938 "О введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования Ейский район", - говорится в сообщении. Отмечается, что режим ЧС действует в муниципалитете с 17.00 понедельника. Установлен местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. По словам главы района Романа Бублика, в результате нагонных явлений в Ейске подтоплены 79 придомовых территорий, в станице Должанской – 134 территории и 12 домов, в поселке Ясенская Переправа – семь дворов и три дома. Транспортное сообщение не нарушено. Проводятся работы по ликвидации последствий, стихия успокаивается. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в понедельник ливень с грозой и ветер до 35 метров в секунду. Уровень рек может существенно вырасти. На черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231127/shtorm-1912210896.html
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происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край
В Ейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС

В Ейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Власти Ейского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разгула стихии в регионе, сообщили в пресс-службе районной администрации.
«
"Администрацией муниципального образования Ейский район принято постановление от 27.11.2023г. №938 "О введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории муниципального образования Ейский район", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что режим ЧС действует в муниципалитете с 17.00 понедельника. Установлен местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
По словам главы района Романа Бублика, в результате нагонных явлений в Ейске подтоплены 79 придомовых территорий, в станице Должанской – 134 территории и 12 домов, в поселке Ясенская Переправа – семь дворов и три дома. Транспортное сообщение не нарушено. Проводятся работы по ликвидации последствий, стихия успокаивается.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в понедельник ливень с грозой и ветер до 35 метров в секунду. Уровень рек может существенно вырасти. На черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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ПроисшествияЕйский районКраснодарский край
 
 
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