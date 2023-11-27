https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912074578.html

В ЮФО один человек погиб из-за непогоды

В ЮФО один человек погиб из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023

В ЮФО один человек погиб из-за непогоды

Девять человек пострадали и еще один погиб в результате мощного воздействия циклона на территории Южного федерального округа, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:14

2023-11-27T12:14

2023-11-27T12:29

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Девять человек пострадали и еще один погиб в результате мощного воздействия циклона на территории Южного федерального округа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пострадали 10 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение недели обстановка на территории ряда субъектов Южного федерального округа осложнялась сильными порывами ветра до 40 метров в секунду и дождем со снегом. Произошли падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей, а также подтопления жилищной и транспортной инфраструктуры."В превентивных целях проведена эвакуация более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20231127/shtorm-1912062419.html

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2023

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия