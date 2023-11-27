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В ЮФО один человек погиб из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
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12:14 27.11.2023 (обновлено: 12:29 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912074578.html
В ЮФО один человек погиб из-за непогоды
В ЮФО один человек погиб из-за непогоды - РИА Новости, 27.11.2023
В ЮФО один человек погиб из-за непогоды
Девять человек пострадали и еще один погиб в результате мощного воздействия циклона на территории Южного федерального округа, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:14
2023-11-27T12:29
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Девять человек пострадали и еще один погиб в результате мощного воздействия циклона на территории Южного федерального округа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пострадали 10 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение недели обстановка на территории ряда субъектов Южного федерального округа осложнялась сильными порывами ветра до 40 метров в секунду и дождем со снегом. Произошли падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей, а также подтопления жилищной и транспортной инфраструктуры."В превентивных целях проведена эвакуация более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения", - резюмирует МЧС РФ.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЮФО один человек погиб из-за непогоды

В ЮФО один человек погиб из-за непогоды, девять пострадали

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Девять человек пострадали и еще один погиб в результате мощного воздействия циклона на территории Южного федерального округа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Пострадали 10 человек, к сожалению, один человек погиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение недели обстановка на территории ряда субъектов Южного федерального округа осложнялась сильными порывами ветра до 40 метров в секунду и дождем со снегом. Произошли падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей, а также подтопления жилищной и транспортной инфраструктуры.
"В превентивных целях проведена эвакуация более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения", - резюмирует МЧС РФ.
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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