https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912064631.html
Вильфанд рассказал, сколько продлится непогода на юге России
Вильфанд рассказал, сколько продлится непогода на юге России - РИА Новости, 27.11.2023
Вильфанд рассказал, сколько продлится непогода на юге России
Самой сложной погода на юге России будет в понедельник, "беспокойная" ситуация с осадками и сильным ветром продлится до среды, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T11:51
2023-11-27T11:51
2023-11-27T11:51
роман вильфанд
гидрометцентр
сильный шторм на черноморском побережье россии
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912052164_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_8e76009d77c7e2113a08f5c3770b87ee.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Самой сложной погода на юге России будет в понедельник, "беспокойная" ситуация с осадками и сильным ветром продлится до среды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сегодня самый-самый тяжелый день на юге, но, на самом деле, и центре европейской России. До среды ещё вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40", - сказал Вильфанд, По его словам, в Крыму 27 ноября ожидаются очень сильные осадки: дождь, мокрый снег, снег, ветер 35-40 метров в секунду, в горах - метель. 28 ноября ветер спадет до 23-25 метров в секунду, 29 ноября – до 15-20 метров в секунду. В Ростовской области в понедельник прогнозируется ветер до 28 метров в секунду, в Краснодарском крае – до 15-20 метров в секунду, также ожидаются сильные осадки в виде дождя, а в предгорье - мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер до 26 метров в секунду продолжит бушевать и в среду. "Это опасное явление", - подчеркнул Вильфанд.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман вильфанд, гидрометцентр, сильный шторм на черноморском побережье россии, погода
Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Погода
Вильфанд рассказал, сколько продлится непогода на юге России
Синоптик: непогода на юге продлится до среды, самым сложным станет понедельник
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Самой сложной погода на юге России будет в понедельник, "беспокойная" ситуация с осадками и сильным ветром продлится до среды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сегодня самый-самый тяжелый день на юге, но, на самом деле, и центре европейской России. До среды ещё вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40", - сказал Вильфанд,
По его словам, в Крыму 27 ноября ожидаются очень сильные осадки: дождь, мокрый снег, снег, ветер 35-40 метров в секунду, в горах - метель. 28 ноября ветер спадет до 23-25 метров в секунду, 29 ноября – до 15-20 метров в секунду.
В Ростовской области
в понедельник прогнозируется ветер до 28 метров в секунду, в Краснодарском крае
– до 15-20 метров в секунду, также ожидаются сильные осадки в виде дождя, а в предгорье - мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер до 26 метров в секунду продолжит бушевать и в среду. "Это опасное явление", - подчеркнул Вильфанд.
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