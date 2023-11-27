https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912064631.html

Вильфанд рассказал, сколько продлится непогода на юге России

Вильфанд рассказал, сколько продлится непогода на юге России - РИА Новости, 27.11.2023

Вильфанд рассказал, сколько продлится непогода на юге России

Самой сложной погода на юге России будет в понедельник, "беспокойная" ситуация с осадками и сильным ветром продлится до среды, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T11:51

2023-11-27T11:51

2023-11-27T11:51

роман вильфанд

гидрометцентр

сильный шторм на черноморском побережье россии

погода

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Самой сложной погода на юге России будет в понедельник, "беспокойная" ситуация с осадками и сильным ветром продлится до среды, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сегодня самый-самый тяжелый день на юге, но, на самом деле, и центре европейской России. До среды ещё вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40", - сказал Вильфанд, По его словам, в Крыму 27 ноября ожидаются очень сильные осадки: дождь, мокрый снег, снег, ветер 35-40 метров в секунду, в горах - метель. 28 ноября ветер спадет до 23-25 метров в секунду, 29 ноября – до 15-20 метров в секунду. В Ростовской области в понедельник прогнозируется ветер до 28 метров в секунду, в Краснодарском крае – до 15-20 метров в секунду, также ожидаются сильные осадки в виде дождя, а в предгорье - мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер до 26 метров в секунду продолжит бушевать и в среду. "Это опасное явление", - подчеркнул Вильфанд.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман вильфанд, гидрометцентр, сильный шторм на черноморском побережье россии, погода