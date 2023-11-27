Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму
АТОР: туроператоры не получали жалоб из-за непогоды в Турции и на юге России
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗаснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. 27 ноября 2023
Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. 27 ноября 2023
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Представители туриндустрии пока не получали от туристов жалоб и обращений ввиду непогоды в Турции и на российских черноморских курортах, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры пока не получали от туристов жалоб в связи с непогодой в Турции и на российских черноморских курортах. Сезонные чартерные программы на Эгейское побережье завершены, а отдыхающие в Анталье российские туристы за помощью к туроператорам не обращались", – рассказали в ассоциации.
"Если будут обращения от туристов – начнем реагировать. Пока их не было (в связи с непогодой на черноморских курортах - ред.)", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
По его оценкам, совокупно на всех черноморских российских курортах в настоящий момент находится 50-70 тысяч организованных туристов.
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