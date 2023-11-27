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Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму - РИА Новости, 27.11.2023
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Туризм
 
12:56 27.11.2023 (обновлено: 13:00 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912035453.html
Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму
Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму - РИА Новости, 27.11.2023
Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму
Представители туриндустрии пока не получали от туристов жалоб и обращений ввиду непогоды в Турции и на российских черноморских курортах, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T12:56
2023-11-27T13:00
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика крым
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Представители туриндустрии пока не получали от туристов жалоб и обращений ввиду непогоды в Турции и на российских черноморских курортах, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры пока не получали от туристов жалоб в связи с непогодой в Турции и на российских черноморских курортах. Сезонные чартерные программы на Эгейское побережье завершены, а отдыхающие в Анталье российские туристы за помощью к туроператорам не обращались", – рассказали в ассоциации. "Если будут обращения от туристов – начнем реагировать. Пока их не было (в связи с непогодой на черноморских курортах - ред.)", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. По его оценкам, совокупно на всех черноморских российских курортах в настоящий момент находится 50-70 тысяч организованных туристов. Море вышло из берегов и подтопило районы турецкого города Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны после мощных ливней и ураганов, сообщили ранее в понедельник власти провинции. Стихия в воскресенье не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. Средиземноморский циклон принес и в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html
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новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, турция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Турция
Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму

АТОР: туроператоры не получали жалоб из-за непогоды в Турции и на юге России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗаснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. 27 ноября 2023
Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. 27 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе. 27 ноября 2023
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Представители туриндустрии пока не получали от туристов жалоб и обращений ввиду непогоды в Турции и на российских черноморских курортах, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры пока не получали от туристов жалоб в связи с непогодой в Турции и на российских черноморских курортах. Сезонные чартерные программы на Эгейское побережье завершены, а отдыхающие в Анталье российские туристы за помощью к туроператорам не обращались", – рассказали в ассоциации.
"Если будут обращения от туристов – начнем реагировать. Пока их не было (в связи с непогодой на черноморских курортах - ред.)", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
По его оценкам, совокупно на всех черноморских российских курортах в настоящий момент находится 50-70 тысяч организованных туристов.
Море вышло из берегов и подтопило районы турецкого города Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны после мощных ливней и ураганов, сообщили ранее в понедельник власти провинции. Стихия в воскресенье не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы.
Средиземноморский циклон принес и в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.
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