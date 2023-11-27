https://ria.ru/20231127/nepogoda-1912035453.html

Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму

Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму - РИА Новости, 27.11.2023

Эксперты рассказали, как затронула отдых туристов непогода в Турции и Крыму

Представители туриндустрии пока не получали от туристов жалоб и обращений ввиду непогоды в Турции и на российских черноморских курортах, говорится в сообщении... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T12:56

2023-11-27T12:56

2023-11-27T13:00

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

республика крым

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912048972_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_bec3555115a28494e5f4a851f4ca52c6.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Представители туриндустрии пока не получали от туристов жалоб и обращений ввиду непогоды в Турции и на российских черноморских курортах, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры пока не получали от туристов жалоб в связи с непогодой в Турции и на российских черноморских курортах. Сезонные чартерные программы на Эгейское побережье завершены, а отдыхающие в Анталье российские туристы за помощью к туроператорам не обращались", – рассказали в ассоциации. "Если будут обращения от туристов – начнем реагировать. Пока их не было (в связи с непогодой на черноморских курортах - ред.)", – процитировали в сообщении вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. По его оценкам, совокупно на всех черноморских российских курортах в настоящий момент находится 50-70 тысяч организованных туристов. Море вышло из берегов и подтопило районы турецкого города Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны после мощных ливней и ураганов, сообщили ранее в понедельник власти провинции. Стихия в воскресенье не обошла стороной и курортную Анталью: во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез вышли из берегов каналы. Средиземноморский циклон принес и в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы (до 40 метров в секунду). Многие районы Крыма обесточены, повалены деревья, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют 27 ноября ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. В понедельник на Черноморском побережье ожидаются волны высотой в восемь метров.

https://ria.ru/20231127/razrusheniya-1912035273.html

республика крым

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, турция