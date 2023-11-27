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Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации - РИА Новости, 27.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 27.11.2023 (обновлено: 20:59 27.11.2023)
https://ria.ru/20231127/nekhvatka-1912236450.html
Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации
Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации - РИА Новости, 27.11.2023
Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации
Солдатам ВСУ приходится использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой,... РИА Новости, 27.11.2023
2023-11-27T20:28
2023-11-27T20:59
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сша
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Солдатам ВСУ приходится использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на беседы с пятью украинскими военными. &quot;В то время как украинское руководство с гордостью указывает на полученные западные танки, такие как Leopard, Challenger и Abrams, многим солдатам приходится ездить на фронт на пятидесятилетних &quot;Ладах&quot; из-за нехватки бронетранспортеров и внедорожников&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, украинский военнослужащий сообщил Bild, что ремонтировать и заправлять эти автомобили солдатам приходится за свой счет, равно как и покупать беспилотники."Есть также тысячи дронов от организаций военной помощи и добровольных доноров. Правительство почти не снабжает армию повседневными дронами", — пишет Bild. Также украинские военнослужащие посетовали на плохое взаимодействие между различными соединениями. По их словам, каждая бригада сражается сама за себя, порой полностью игнорируя соседние, а иногда и конкурируя с ними.Жалобы поступают и на серьезный недостаток средств ПВО на линии боевого соприкосновения. "В настоящее время десятки западных зенитных систем, таких как Gepard, используются как стационарные зенитные орудия для защиты наших городов. На фронте у нас этой техники почти нет", — заявил один из военнослужащих. По информации СМИ, среди военнослужащих ВСУ растет недовольство: одни обвиняют киевские власти в том, что солдат бросили и не предоставляют нужное обеспечение, а другие обвиняют генералов, которые отдают им приказы идти на смерть.
https://ria.ru/20231127/pravila-1912234816.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, bild
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Bild
Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации

Bild: ВСУ жалуются на старые машины вместо БТР, плохую координацию, нехватку ПВО

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Солдатам ВСУ приходится использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на беседы с пятью украинскими военными.
«

"В то время как украинское руководство с гордостью указывает на полученные западные танки, такие как Leopard, Challenger и Abrams, многим солдатам приходится ездить на фронт на пятидесятилетних "Ладах" из-за нехватки бронетранспортеров и внедорожников", — говорится в публикации.

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Кроме того, украинский военнослужащий сообщил Bild, что ремонтировать и заправлять эти автомобили солдатам приходится за свой счет, равно как и покупать беспилотники.
"Есть также тысячи дронов от организаций военной помощи и добровольных доноров. Правительство почти не снабжает армию повседневными дронами", — пишет Bild.
Также украинские военнослужащие посетовали на плохое взаимодействие между различными соединениями. По их словам, каждая бригада сражается сама за себя, порой полностью игнорируя соседние, а иногда и конкурируя с ними.
Жалобы поступают и на серьезный недостаток средств ПВО на линии боевого соприкосновения.
"В настоящее время десятки западных зенитных систем, таких как Gepard, используются как стационарные зенитные орудия для защиты наших городов. На фронте у нас этой техники почти нет", — заявил один из военнослужащих.
По информации СМИ, среди военнослужащих ВСУ растет недовольство: одни обвиняют киевские власти в том, что солдат бросили и не предоставляют нужное обеспечение, а другие обвиняют генералов, которые отдают им приказы идти на смерть.
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