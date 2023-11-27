https://ria.ru/20231127/nekhvatka-1912236450.html

Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации

Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации - РИА Новости, 27.11.2023

Бойцы ВСУ рассказали газете Bild о нехватке ПВО и плохой координации

Солдатам ВСУ приходится использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой,... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T20:28

2023-11-27T20:28

2023-11-27T20:59

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Солдатам ВСУ приходится использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на беседы с пятью украинскими военными. "В то время как украинское руководство с гордостью указывает на полученные западные танки, такие как Leopard, Challenger и Abrams, многим солдатам приходится ездить на фронт на пятидесятилетних "Ладах" из-за нехватки бронетранспортеров и внедорожников", — говорится в публикации.Кроме того, украинский военнослужащий сообщил Bild, что ремонтировать и заправлять эти автомобили солдатам приходится за свой счет, равно как и покупать беспилотники."Есть также тысячи дронов от организаций военной помощи и добровольных доноров. Правительство почти не снабжает армию повседневными дронами", — пишет Bild. Также украинские военнослужащие посетовали на плохое взаимодействие между различными соединениями. По их словам, каждая бригада сражается сама за себя, порой полностью игнорируя соседние, а иногда и конкурируя с ними.Жалобы поступают и на серьезный недостаток средств ПВО на линии боевого соприкосновения. "В настоящее время десятки западных зенитных систем, таких как Gepard, используются как стационарные зенитные орудия для защиты наших городов. На фронте у нас этой техники почти нет", — заявил один из военнослужащих. По информации СМИ, среди военнослужащих ВСУ растет недовольство: одни обвиняют киевские власти в том, что солдат бросили и не предоставляют нужное обеспечение, а другие обвиняют генералов, которые отдают им приказы идти на смерть.

https://ria.ru/20231127/pravila-1912234816.html

https://ria.ru/20231127/katastrofa-1912235555.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, bild