https://ria.ru/20231127/nato-1912221443.html

Спецоперация, 27 ноября: Столтенберг сделал заявление об Украине в НАТО

Спецоперация, 27 ноября: Столтенберг сделал заявление об Украине в НАТО - РИА Новости, 27.11.2023

Спецоперация, 27 ноября: Столтенберг сделал заявление об Украине в НАТО

О производстве российских морских дронов, перспективах вступления Украины в НАТО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T19:47

2023-11-27T19:47

2023-11-27T21:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. О производстве российских морских дронов, перспективах вступления Украины в НАТО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.О серийном производстве российских морских дроновСерийное производство первых российских морских дронов для Минобороны после испытаний в зоне спецоперации планируется начать в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко. "В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству", — сказал он. Даниленко уточнил, что первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час и нести взрывчатку весом до 600 килограммов. Запас хода такого судна составит более 200 километров. Также катер может работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или как антидрон. Холдинг KMZ специализируется на производстве катеров для силовых структур России: Росгвардии, ФСБ, МЧС и других. Вступление Украины в НАТО Главы МИД НАТО намерены согласовать 28-29 ноября рекомендации для Украины на пути вступления в альянс, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. "Все союзники согласны, что Украина станет членом альянса… На встрече в Брюсселе мы согласуем рекомендации в реформах Украины, которые приближают ее к членству", — сказал он. Столтенберг указал, что не готов предсказать решения будущего саммита НАТО в Вашингтоне по членству Украины, но полноценное членство страны "невозможно во время вооруженного конфликта". Чиновники Запада опасаются поражения Киева Ряд западных чиновников опасаются, что Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой, пишет американская газета Wall Street Journal. Как отмечает издание, ВСУ испытывают нехватку пехоты из-за больших потерь при попытках наступления. Это означает, что Киев вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени. Ранее бывший британский офицер Глен Грант заявлял, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. Боевая работа российских Вооруженных сил Российские подразделения на Донецком направлении поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и блиндаж ВСУ, а также уничтожили склад боеприпасов в районе Красногоровки, сообщил РИА Новости начальник группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. Экипажи истребителей Су-34 авиационными бомбами уничтожили блиндажи, личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении, соответствующие кадры предоставило Минобороны. Авиазавод в Киеве в районе аэропорта "Жуляны", входящий в число стратегических предприятий украинской экономики, на котором производятся беспилотники для ВСУ, попал под российских ракетный удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих киевских товарищей и предоставив видеокадры взрывов. По его словам, это произошло ночью 24 ноября, после этого некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов. На видео, которое он показал, сначала слышны звуки работы зенитной установки украинских сил ПВО, после чего происходят яркие вспышки и раздаются звуки взрывов. "Прилет был хороший и качественный. По словам людей, передавших видео, была детонация, было очень громко", — добавил Лебедев. Попытки терактов со стороны Киева Военные сегодня утром сбили беспилотник в Ростовской области, последствий на земле нет, сообщил глава региона Василий Голубев. Как отметили в Минобороны, около 9.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области.В понедельник глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия, заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил, что у Москвы есть сведения о применении агентами спецслужб Киева токсичных химикатов против руководства новых субъектов России. Сводка Минобороны за сутки Войска Украины за сутки потеряли на всех направлениях более 560 военнослужащих. Российскими подразделениями уничтожены шесть единиц бронетехники и пять гаубиц противника. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск были поражены пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника в 107 районах. Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат над Донецкой Народной Республикой и Запорожской областью.

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https://ria.ru/20231127/kiev-1912006194.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231127/istrebitel-1912073271.html

https://ria.ru/20231127/khod-1912154364.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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